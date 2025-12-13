भारत समाचार

Chhattisgarh Government : छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे, मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा- हम नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध

Dec 13, 2025, 01:59 PM
छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे, मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा- हम नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने अपने दो सालों के कार्यकाल में जनता के हितों को प्राथमिकता दी है। उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है और ना ही आगे करेगी।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगुवाई में हमारी सरकार ने दो साल पूरे कर लिए हैं। इन दो सालों में हमने नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया है। आज की तारीख में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद को लेकर हमारी सरकार का रुख बिल्कुल सख्त है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलवाद का संपूर्ण विनाश होने का ही नतीजा है कि आज की तारीख में प्रदेश में चौतरफा विकास से संबंधित काम हो रहे हैं। हमारी सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे पहले नक्सलवाद हमेशा से ही विकास के पथ पर बाधक रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हर कीमत पर हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। इस दिशा में हम किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्रवास पर लगातार आ रहे हैं। वे लोगों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अब तक प्रदेश में विकास की गति को तीव्र करने की दिशा में कई तरह के उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, जिसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसी वजह से प्रदेश में विकास की गति तीव्र हो रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में विकास की बदलती तस्वीर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले जो लोग मुख्यधारा से कट रहे थे, आज की तारीख में वो लोग मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग विकास की अहमियत को समझ पा रहे हैं। कई लोग स्वेच्छा से नक्सलवाद को छोड़कर विकास के पथ पर चलने की दिशा में अपनी इच्छा जता रहे हैं। इससे अच्छा संकेत प्रदेश के विकास के लिए और क्या हो सकता है?

