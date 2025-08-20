भारत समाचार

Chhattisgarh Cabinet Expansion 2025 : गुरु खुशवंत, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल ने ली मंत्री पद की शपथ

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार, तीन नए मंत्री शामिल हुए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 20, 2025, 09:38 AM
छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार : गुरु खुशवंत, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल ने ली मंत्री पद की शपथ

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इस महत्वपूर्ण विस्तार में तीन नए मंत्रियों को जगह मिली है, जिनमें गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल शामिल हैं। राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार को तीनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई।

गुरु खुशवंत साहेब आरंग से विधायक हैं और राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक हैं। गजेंद्र यादव दुर्ग से विधायक हैं, जो अपने आरएसएस से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं। इन नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में अब कुल 14 सदस्य हो गए हैं।

गुरु खुशवंत साहेब ने मंत्रीपद की शपथ लेने के बाद भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का धन्यवाद किया। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिल सके, इस दिशा में प्रयास करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प और इसी तरह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तरफ से 'विकसित छत्तीसगढ़' के प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे।

राजेश अग्रवाल ने मंत्री बनने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम इस पर खरा उतरेंगे।"

मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गजेंद्र यादव ने भी भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। उन्होंने भी वादा किया कि जो जिम्मेदारियां मिली हैं, उन पर वह खरा उतरने की कोशिश करेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बधाई देते हुए लिखा, "मेरे मंत्रिमंडल के नए सदस्यों, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल, जिन्होंने बुधवार को शपथ ली, को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मंत्री पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता की सेवा करके विकास और सुशासन का एक स्वर्णिम अध्याय रचेंगे। सभी सहयोगियों को शुभकामनाएं।"

 

Chhattisgarh Cabinet ExpansionVishnu Deo SaiGajendra YadavBJP Government ChhattisgarhState PoliticsGuru Khushwant SahebRajesh Agarwal

Related posts

Loading...

More from author

Loading...