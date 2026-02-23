भारत समाचार

Chhattisgarh Budget Session 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का सत्र आज से शुरू, वित्तमंत्री कल पेश करेंगे बजट

विष्णु देव साय सरकार का बजट सत्र शुरू, 24 फरवरी को बजट पेश होगा
Feb 23, 2026, 09:51 AM
छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का सत्र आज से शुरू, वित्तमंत्री कल पेश करेंगे बजट

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई।

बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक धरम लाल कौशिक, विधायक धर्मजीत सिंह, और विधायक अजय चंद्राकर सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा सभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ।

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का अष्टम बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को सत्र चलने के बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक कोई बैठक नहीं होगी। वहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट 24 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे। इसके बाद 25, 26 और 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा होगी।

पिछले साल 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट एक लाख 47,500 करोड़ रुपए यानी 12 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने दावा किया था कि यह बजट गुड गवर्नेस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। इसके साथ ही इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया था।

