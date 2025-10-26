Chhath Puja Travel Rush : छठ पूजा के लिए रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों ने की सराहना

भारत समाचार

नई दिल्ली: लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर शनिवार को भारी भीड़ देखने को मिली। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश लौटने वाले श्रद्धालु अपने परिवार के साथ छठ मैया की आराधना के लिए घर जाने को उत्साहित नजर आए।

शनिवार से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते आनंद विहार, नई दिल्ली और सराय रोहिल्ला स्टेशन पर यात्रियों की अधिक भीड़ देखने को मिल रही है।

यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, जिससे यात्री आसानी से अपने घर पहुंच सकें। लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से ट्रेनें भी कम पड़ रही हैं और बिहार-उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी ट्रेनें भरी हुई जा रही हैं।

रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर और सहायता केंद्र भी लगाए गए हैं, जहां लोगों को टिकट और ट्रेन की जानकारी आसानी से मिल रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मोतिहारी जाने वाले यात्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। भीड़ अधिक है, लेकिन सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है।"

दूसरे यात्री ने बताया कि अतिरिक्त टिकट काउंटर की वजह से हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए हैं। स्टेशन परिसर में सफाई और घोषणाओं की व्यवस्था भी पहले से बेहतर की जा रही है।

यात्री ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। त्योहार को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है और विशेष कोच जोड़े गए हैं ताकि सभी यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित और समय पर पहुंच सकें।

 

