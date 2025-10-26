Chhath Puja Kharna : खरना के पावन अवसर पर अमित शाह, जेपी नड्डा ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं ने रविवार को आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन ‘खरना’ को लेकर शुभकामनाएं दीं।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘खरना’ से छठी मैया के व्रत, उपासना और आराधना की शुरुआत होती है। यह पावन अवसर आप सभी के जीवन में कल्याण का माध्यम बने।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन के अनुष्ठान खरना की सभी तपोनिष्ठ व्रतियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया आप सभी को सुख-समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के द्वितीय अनुष्ठान खरना की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सबके जीवन में सुख, समृद्धि व आनंद की अनवरत वर्षा होती रहे, यही प्रार्थना है। जय छठी मैया।

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बनाए रखें। जय छठी मैया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने लिखा कि लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की शुभकामनाएं। आज खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। समस्त छठ व्रतियों के इस कठिन तप को नमन करते हुए मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि लोक आस्था के पुनीत पर्व छठ पूजा के द्वितीय अनुष्ठान खरना की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया एवं सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।