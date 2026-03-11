छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर अमित शाह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। स्वधर्म, स्वराज और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने उनके अदम्य साहस और बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए नमन किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली स्वराज, स्वधर्म व स्वभाषा की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज आजीवन कटिबद्ध रहे। मुगल आक्रांताओं को दहशत में ला देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के राष्ट्ररक्षा के संकल्प को कठिन यातनाएं भी डिगा न सकीं। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उनका वंदन करता हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "स्वधर्म, स्वराज एवं राष्ट्ररक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले महान मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रधर्म की वेदी पर उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में वीरता, त्याग एवं स्वाभिमान का स्वर्णिम अध्याय है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अदम्य साहस और निर्भीकता के शिखर, मराठा साम्राज्य के संरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! धर्मवीर शंभू राजा का यह सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक हमें स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देता रहेगा।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और अदम्य साहस की गाथाएं सदियों तक भारतवासियों को प्रेरित करती रहेंगी।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "धर्म और स्वराज्य की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करनेवाले महान योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय वीरता के धनी शंभूराजे का संपूर्ण जीवन अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रभक्ति और अडिग स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। असहनीय यातनाएं सहकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति और मातृभूमि की शुचिता को अक्षुण्ण रखा। उनका महान त्याग और सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक हम सभी के लिए राष्ट्रसेवा की प्रेरणा का अमिट स्रोत है।"

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अद्वितीय वीरता, अटूट राष्ट्रनिष्ठा और धर्मरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अदम्य साहस, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य तथा राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति सदैव हमें देश की रक्षा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी।"

