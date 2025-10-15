Chennai Water Reservoirs : चेन्नई के जलाशयों में बढ़ता जलस्तर : बारिश से पेयजल आपूर्ति की उम्मीदें मजबूत

चेन्नई: लगातार बारिश और जलग्रहण क्षेत्रों से बढ़ते जलप्रवाह के साथ, चेन्नई के प्रमुख पेयजल जलाशय तेजी से पूरी क्षमता के करीब पहुंच रहे हैं। इससे आने वाले महीनों में शहर में जल आपूर्ति की मजबूत स्थिति की उम्मीद बढ़ गई है।

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पूंडी, पुझल, चेम्बरमबक्कम, रेड हिल्स और चोलावरम जलाशय, जो मिलकर चेन्नई की पेयजल जरूरतों को पूरा करते हैं, में अब 8.328 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी फीट) पानी है, जबकि उनकी संयुक्त क्षमता 11.757 टीएमसी फीट है, जो 70.9 प्रतिशत का एक स्वस्थ जल संग्रहण स्तर दर्शाता है।

इनमें से, चेन्नई के प्रमुख जलस्रोतों में से एक, पुझल झील का जलस्तर 20.11 फीट तक पहुंच गया है, जो इसकी पूर्ण क्षमता 21.20 फीट के करीब है। वर्तमान संग्रहण 3.034 टीएमसी फीट है, या इसकी कुल क्षमता का 91.9 प्रतिशत है। झील में 210 घन फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) का अंतर्वाह हो रहा है, और लगभग बराबर 209 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

हालांकि, चोलावरम जलाशय अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, जिसका जलस्तर 4.58 फीट (अधिकतम 18.86 फीट के मुकाबले) है और इसमें 0.181 टीएमसी फीट जलभराव है, जो इसकी पूर्ण क्षमता का 16.7 प्रतिशत है। इसमें वर्तमान में 20 क्यूसेक जल प्राप्त होता है और छह क्यूसेक जल छोड़ा जाता है।

चेम्बरमबक्कम में, जलस्तर 17.96 फीट है, जिसमें 2.126 टीएमसी फीट या क्षमता का 58.3 प्रतिशत जल भरा है। झील में 705 क्यूसेक पानी आ रहा है और 195 क्यूसेक मेट्रो वाटर, सिपकोट और सिंचाई चैनलों के लिए छोड़ा जा रहा है।

पूंडी जलाशय में 33.13 फीट के स्तर पर 2.559 टीएमसी फीट पानी जमा है, जो इसकी भंडारण क्षमता का 79.2 प्रतिशत है। आवक 1,390 क्यूसेक है, जबकि निकासी 787 क्यूसेक है।

रेड हिल्स जलाशय (जिसे थेरवॉय कंडीगई के नाम से भी जाना जाता है) वर्तमान में 34.41 फीट पर है, जिसमें 0.428 टीएमसी फीट या इसकी कुल क्षमता का 85.6 प्रतिशत पानी संग्रहित है, और निकासी 17 क्यूसेक है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कृष्णा नदी का 3.272 टीएमसी फीट पानी अब तक चेन्नई पहुंच चुका है, जिसमें 1.15 मीटर के स्तर पर 297 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है।

पूंडी और पुझल लगभग भर चुके हैं, चेम्बरमबक्कम में मध्यम जलभराव है, और केवल चोलावरम में जलस्तर कम है।

अधिकारियों ने कहा कि पूर्वोत्तर मानसून अभी चरम पर नहीं है, इसलिए इस मौसम में चेन्नई की समग्र जल स्थिति काफी हद तक स्थिर दिख रही है।