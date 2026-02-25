Chennai Weather Update : चेन्नई में 1 मार्च तक छाया रहेगा कोहरा, राज्य में बारिश का पूर्वानुमान

चेन्नई: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा बुलेटिन के अनुसार चेन्नई और आसपास के कई जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा बना रहेगा, जबकि तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में 1 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन उसके अवशेष प्रभाव और समुद्र से आ रही नमी के कारण मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। इसके चलते दक्षिणी तमिलनाडु और उत्तरी जिलों के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है।

इसी तरह पुडुचेरी और उसके कराईकल क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य भर में वर्षा 1 मार्च तक जारी रह सकती हैं।

मौसम में बदलाव की एक बड़ी वजह समुद्री हवाओं की दिशा में परिवर्तन और नमी का बढ़ना है। इसके साथ ही तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरि, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, और रानीपेट जिलों में भी बुधवार और गुरुवार की सुबह हल्का कोहरा रहने की संभावना है।

कोहरे के कारण कुछ अंदरूनी इलाकों और राजमार्गों पर दृश्यता कम हो सकती है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि बारिश और कोहरे के साथ-साथ दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। 28 फरवरी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है।

विशेषज्ञों के अनुसार दिन में अधिक गर्मी और सुबह धुंध जैसी स्थिति इस समय क्षेत्र में चल रहे मौसमी बदलाव को दर्शाती है। किसानों और वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने कहा है कि बदलते हालात को देखते हुए समय-समय पर नई चेतावनी और सलाह जारी की जाती रहेगी।

--आईएएनएस