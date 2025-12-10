भारत समाचार

Chennai Rain Impact : तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, पुझल जलाशय में क्षमता से ज्यादा भरा पानी

Dec 10, 2025, 05:12 AM
चेन्नई: तमिलनाडु के कैचमेंट इलाकों में भारी बारिश के बाद, चेन्नई के आसपास पीने के पानी के मुख्य जलाशयों का स्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे अधिकारियों ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है।

प्रमुख जलाशयों में से पुझल झील लगातार दूसरे दिन अपनी पूरी भंडारण क्षमता तक पहुंच गई है, जिससे अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है।

शहर के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, चेन्नई को पीने का पानी सप्लाई करने वाले तीन मुख्य जलाशयों, चेम्बरमबक्कम झील, पुझल झील और पूंडी झील में पिछले कुछ दिनों से लगातार और व्यापक बारिश के कारण पानी के आने में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से पानी का भंडारण काफी बढ़ गया है, जिससे शहर की पीने के पानी की सुरक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि पुझल जलाशय मंगलवार को पूरी तरह भर गया था और बुधवार को भी दूसरे दिन उसी स्तर पर बना रहा। इसकी कुल भंडारण क्षमता 3,300 मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) है।

बाढ़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, अधिकारी अब जलाशय से लगभग 300 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) अतिरिक्त पानी निचले चैनलों में छोड़ रहे हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "चूंकि जलाशय अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया है, इसलिए बांधों पर दबाव को रोकने के लिए अतिरिक्त पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "कैचमेंट इलाकों से आगे की आवक के आधार पर पानी छोड़ने की मात्रा को समायोजित किया जाएगा।"

इस बीच, चेम्बरमबक्कम और पूंडी जलाशयों में भी पानी के स्तर में लगातार और काफी वृद्धि देखी गई है, हालांकि दोनों अभी भी सुरक्षित सीमा के भीतर काम कर रहे हैं। संरचनात्मक सुरक्षा, पानी की आवक के पैटर्न और निचले इलाकों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी प्रमुख जल निकायों पर चौबीसों घंटे निगरानी दल तैनात किए गए हैं।

पुझल से लगातार पानी छोड़े जाने और आगे बारिश की संभावना को देखते हुए, जिला प्रशासन ने नहरों, नदी के किनारों और निचले तटीय इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है।

मछुआरों, झील के किनारे बसी बस्तियों के निवासियों और बाढ़ संभावित इलाकों के लोगों से आधिकारिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने और यदि आवश्यक हो तो सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। राजस्व, पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया टीमें स्टैंडबाय पर हैं, जबकि स्थानीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे जल निकासी चैनलों को साफ रखें और अगर स्थिति बिगड़ती है तो आपातकालीन आश्रयों को इस्तेमाल के लिए तैयार रखें।

--आईएएनएस

 

 

