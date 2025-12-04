Chennai Rainfall : चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में भारी बारिश का अनुमान, स्कूल बंद

चेन्नई: बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोनिक तूफान दितवाह की वजह से लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम के तौर पर चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है।

चेन्नई, तिरुवल्लूर और आस-पास के जिलों के कई तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, क्योंकि कमजोर सिस्टम अभी भी इस इलाके के ऊपर बना हुआ था। लगातार बारिश और शहर भर में पानी भरने की वजह से, चेन्नई के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रश्मि सिद्धार्थ जगदे ने गुरुवार को स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी। यह जिले में लगातार तीसरा दिन है जब स्कूल बंद रहे।

पड़ोसी तिरुवल्लूर में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रताप ने कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण गुरुवार को सिर्फ स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की।

चेन्नई के उलट, दूसरे सरकारी दफ्तर और संस्थान सामान्य रूप से काम करते रहे। गुरुवार सुबह तक, शहर के कई हिस्सों में बारिश थोड़ी कम हो गई थी, जिससे उन निवासियों को कुछ राहत मिली जो हफ्ते की शुरुआत से ही जलभराव, ट्रैफिक जाम और लंबे समय से गीले हालात से जूझ रहे थे।

आसमान कुछ देर के लिए साफ हुआ, जिससे और सुधार की उम्मीद जगी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 24 घंटों में बारिश धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है क्योंकि सिस्टम और कमजोर हो जाएगा। हालांकि, चेंगलपट्टू जिले के कुछ इलाकों में अभी भी भारी बारिश जारी रही। चेंगलपट्टू और कट्टनकुलथुर यूनियन के तहत आने वाले इलाकों, कोलाथुर, बालूर और अप्पुर, में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई।

निन्नाकराई जंगल इलाके से भारी मात्रा में पानी कैरामपेडु इलाके से गुजरा, जिससे कुडुवनचेरी-कोट्टामेडु रोड के किनारे के इलाके पानी में डूब गए। पेरुमट्टुनल्लूर बस स्टैंड के पास, सड़क के दोनों ओर बारिश का पानी एक धारा की तरह बह रहा था, जिससे गाड़ियों को पानी भरे रास्तों से धीरे-धीरे गुजरना पड़ा। गुडुवनचेरी के पास विष्णुप्रिया नगर में, लगभग हर गली पानी में डूब गई थी, और सौ से ज्यादा घरों में पानी घुस गया, जिससे निवासियों को परेशानी हुई और तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों में जल निकासी की तैयारी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

जबकि चेन्नई में मौसम में सुधार दिखना शुरू हो गया है, अधिकारी अभी भी कमजोर इलाकों पर नजर रख रहे हैं, और निवासियों से सावधान रहने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना अभी भी है।

--आईएएनएस