Chennai Voter Help : चेन्नई में एसआईआर फॉर्म में मदद के लिए 947 बूथों पर वोटर हेल्प सेंटर खुलेंगे

Nov 18, 2025, 06:26 AM
तमिलनाडु : चेन्नई में एसआईआर फॉर्म में मदद के लिए 947 बूथों पर वोटर हेल्प सेंटर खुलेंगे

चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने घोषणा की है कि वोटर हेल्प सेंटर मंगलवार (18 नवंबर) से 25 नवंबर तक पूरे शहर में काम करेंगे। इसका मकसद है कि वोटरों को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) फॉर्म से जुड़े सवालों में मदद मिल सके, जो चल रहे इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन ड्राइव के हिस्से के तौर पर बांटे जा रहे हैं।

एक प्रेस रिलीज में, कॉर्पोरेशन कमिश्नर जे. कुमारगुरुबरन ने कहा कि 2026 के आम चुनावों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चेन्नई जिले की सभी 16 विधानसभा सीटों पर एक साथ चल रहा है।

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) वोटरों को एसआईआर फॉर्म बांटने और भरे हुए फॉर्म लेने के लिए घर-घर जा रहे हैं। वोटरों को एसआईआर फॉर्म को सही ढंग से समझने और भरने में मदद करने के लिए, कॉर्पोरेशन ने 947 पोलिंग स्टेशनों पर वोटर हेल्प सेंटर बनाए हैं, जो मंगलवार से 25 नवंबर तक, आठ दिनों तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच काम करेंगे।

ये सेंटर एसआईआर फॉर्म भरने से जुड़े डाउट्स को क्लियर करेंगे, वोटर्स को उनकी डिटेल्स वेरिफाई करने में मदद करेंगे, और 2005 के इलेक्टोरल रोल से वोटर और फैमिली की जानकारी का पता लगाने में मदद करेंगे। इसका इस्तेमाल रिवीजन एक्सरसाइज के दौरान रेफरेंस के लिए किया जा रहा है।

सीनियर सिटिजन और दिव्यांग लोग किसी साथी के साथ सेंटर पर जा सकते हैं। ऑफिसर फॉर्म के साथ अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे और सबमिट की गई वोटर डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे।

कमिश्नर ने एसआईआर एक्सरसाइज को आसानी से करने में मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की अहम भूमिका पर जोर दिया।

भारतयी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक, पोलिंग एजेंट ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होने तक हर दिन 50 भरे हुए एसआईआर फॉर्म इकट्ठा करके जमा कर सकते हैं।

पोलिंग स्टेशन पर ये फॉर्म जमा करते समय, एजेंट्स को एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट भी देना होगा और उन्हें संबंधित पोलिंग ऑफिसर्स को सौंपना होगा।

कुमारगुरुबरन ने वोटर्स से हेल्प सेंटर्स का पूरा इस्तेमाल करने की अपील की ताकि यह पक्का हो सके कि उनकी डिटेल्स इलेक्टोरल रोल में सही तरीके से अपडेट हों। इससे 2026 के लोकसभा चुनावों से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी मजबूत हो।

 

 

