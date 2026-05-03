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Tamil Nadu Elections : मतगणना दिवस पर चेन्नई में सुरक्षा के लिए 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती

चेन्नई में मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा, 22 हजार पुलिसकर्मी तैनात
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 03:05 PM
तमिलनाडु चुनाव: मतगणना दिवस पर चेन्नई में सुरक्षा के लिए 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती

चेन्नई: चेन्नई पुलिस आयुक्त अबिन दिनेश मोदक ने रविवार को बताया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 4 मई को शहर भर में मतगणना के लिए लगभग 22,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और सभी मतगणना केंद्रों पर चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

चेन्नई महानगर पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 अप्रैल को तमिलनाडु भर में हुआ था।

मतदान समाप्त होने के बाद चेन्नई महानगर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 16 विधानसभा क्षेत्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को सशस्त्र पुलिस टीमों द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया।

शहर के तीन निर्धारित मतगणना केंद्रों - क्वीन मैरी कॉलेज, लॉयोला कॉलेज और अन्ना विश्वविद्यालय - में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रूप से रखा गया है।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी मशीनें निरंतर निगरानी और सुरक्षा में हैं।

आयुक्त के निर्देशों के अनुसार तीनों मतगणना केंद्रों पर विस्तृत चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है।

अतिरिक्त आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों और उपायुक्तों सहित वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा उपायों की निगरानी कर रहे हैं ताकि प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों पर चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा रही है और निर्बाध निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों को शिफ्टों में तैनात किया गया है।

मतगणना परिसर में प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया गया है, और केवल वैध पहचान पत्र वाले अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

मतगणना के दिन, तीन केंद्रों पर तैनाती के अलावा, चेन्नई महानगर क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

तैनाती में अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, निरीक्षक जैसे विभिन्न रैंकों के अधिकारी, साथ ही विशेष पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी शामिल होंगे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि व्यापक व्यवस्थाओं का उद्देश्य शांतिपूर्ण, पारदर्शी और घटना-मुक्त मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, जिसमें भीड़ नियंत्रण और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

--आईएएनएस

 

 

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