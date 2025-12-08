Chennai Water Security : चेन्नई का पूंडी जलाशय लगभग भरा, शहर में अगले साल के लिए पानी का मजबूत बफर तैयार

चेन्नई: तमिलनाडु जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के समय पर दखल और उत्तर-पूर्वी मानसून की भरपूर बारिश के कारण अगले साल के लिए चेन्नई की पीने के पानी की सुरक्षा काफी मजबूत हो गई है। इन दोनों की मदद से खास जलाशय, खासकर पूंडी, लगभग पूरी तरह भर गए हैं।

मानसून के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए, डब्ल्यूआरडी ने अक्टूबर के आखिर में आंध्र प्रदेश से अनुरोध किया कि वह कंडालेरू जलाशय से पूंडी में पानी छोड़ना कुछ समय के लिए रोक दे। इस रणनीतिक फैसले से जलाशय अपने कैचमेंट और आंध्र प्रदेश के आस-पास के इलाकों से भारी मात्रा में पानी आने से स्वाभाविक रूप से भर गया। अधिकारियों ने कहा कि कंडालेरू से पानी का बहाव तब रोका गया जब यह आकलन किया गया कि प्राकृतिक रूप से पानी की उपलब्धता स्टोरेज को फिर से भरने के लिए पर्याप्त होगी।

अब जब पूंडी लगभग पूरी क्षमता से भर गया है, तो डब्ल्यूआरडी ने अगले साल अप्रैल से ही कंडालेरू से पानी की सप्लाई फिर से शुरू करने की मांग की है। डब्ल्यूआरडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस मौसम में पूंडी के कैचमेंट और पड़ोसी क्षेत्रों में हुई भरपूर बारिश ने स्टोरेज लेवल को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है।"

फिलहाल, पूंडी जलाशय में 3,114 मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) पानी है, जो इसकी कुल क्षमता 3,231 एमसीएफटी का लगभग 96 प्रतिशत है। चेन्नई की महीने भर की पीने के पानी की जरूरत लगभग 1,000 एमसीएफटी है। शहर के छह जलाशयों, जिसमें कुड्डालोर जिले का वीरानम टैंक भी शामिल है, में कुल मिलाकर 11,749 एमसीएफटी पानी है, जबकि कुल क्षमता 13,222 एमसीएफटी है, जो कम से कम अगले 11 महीनों के लिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करता है।

पानी की उपलब्धता आरामदायक स्तर पर होने के कारण, मेट्रोवाटर ने उपभोक्ताओं को दैनिक सप्लाई बढ़ाकर 1,230 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) कर दी है, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,091 एमएलडी थी। चूंकि पूंडी में पानी ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है, इसलिए रोजाना लगभग 40 एमएलडी पानी रेड हिल्स जलाशय में छोड़ा जाता है, जहां इसे ट्रीट करने के बाद पूरे शहर में बांटा जाता है।

वीरानम टैंक में फिलहाल 978 एमसीएफटी पानी है, जो इसकी पूरी क्षमता 1,465 एमसीएफटी का लगभग 67 प्रतिशत है, जिससे सप्लाई की स्थिरता और मजबूत होती है।

अन्य जलाशयों में, चोलावरम में 1,081 एमसीएफटी की पूरी क्षमता के मुकाबले 579 एमसीएफटी पानी था। रेड हिल्स जलाशय, जिसकी क्षमता 3,300 एमसीएफटी है, लगभग 3,251 एमसीएफटी पानी के साथ लगभग भरा हुआ है। कन्ननकोट्टई थेरवोकंडीगई में भी 500 एमसीएफटी की क्षमता के मुकाबले 464 एमसीएफटी पानी जमा है, जिससे यह भी आरामदायक स्थिति में है।

अधिकारियों ने भरोसा जताया कि इन स्टोरेज लेवल के साथ, चेन्नई की पीने के पानी की जरूरतें कम से कम अगले एक साल तक आराम से पूरी हो जाएंगी।

