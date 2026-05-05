Tamil Nadu Politics : पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने भाजपा को जीत दिलाई : भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास

चेन्नई: तमिलनाडु समेत देश के चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने भाजपा की जीत के लिए महिला मतदाताओं को श्रेय दिया।

भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने असम और बंगाल दोनों राज्यों में पार्टी की उपलब्धियों पर कहा, "हमने एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। असम में हमने अच्छी-खासी बढ़त के साथ, ज्यादा वोट शेयर और ज्यादा सीटों के साथ अपनी सत्ता बरकरार रखी। बंगाल में, मैं निजी तौर पर सभी 'महिलाओं' को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे महिलाएं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीत दिलाई, खासकर संदेशखाली की महिलाएं।"

श्रीनिवास ने आगे कहा, "आइए, हम वोटिंग प्रतिशत पर ध्यान दें। भाजपा की तरफ जो वोट प्रतिशत बढ़ा, वह 7 प्रतिशत था, और इस 7 प्रतिशत ने यहां बहुत बड़ा फर्क पैदा किया।"

हैदराबाद में चुनाव नतीजों पर चर्चा करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा मुदिगोंडा ने पश्चिम बंगाल के परिणामों पर अपनी राय रखते हुए कहा, "समझने की कोशिश करें कि पश्चिम बंगाल में असल में क्या हुआ और भाजपा ने चुनाव क्यों जीता। एक चीज होती है जिसे ‘मानचिह्न’ कहते हैं—हर संस्कृति के लिए सम्मान की वस्तु। और स्त्री सम्मान की वस्तु है; वह हर संस्कृति के लिए एक मानचिह्न है। और बंगाल में जो हुआ, वह यह था कि इस मानचिह्न पर हमला किया जा रहा था और उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा था।"

मायलापुर विधानसभा क्षेत्र से टीवीके के विजयी उम्मीदवार पी. वेंकटरमणन ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा, "यह एक बेहद खूबसूरत और शानदार पल है। हम इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। जनता भी इसका खूब लुत्फ उठा रही है। ये नतीजे जनता को खुश कर रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है और यह एक लोकतांत्रिक चुनाव है। नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। लोग हमारे नेता और पार्टी के प्रति असाधारण और जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं।"

तिरुवल्लूर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने नतीजों को तमिलनाडु की जनता का स्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हम सभी ने, जो राजनीति में हैं, इस जनादेश को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है। यह तमिलनाडु की जनता द्वारा दिया गया एक स्पष्ट जनादेश है।"

शशिकांत सेंथिल ने यह भी कहा, "हमारी एक संसदीय समिति की बैठक और एक विधायी दल की बैठक भी है। इन बैठकों में जो कुछ भी हुआ है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी हमेशा तमिलनाडु के लोगों के हित में ही काम करेगी।"

--आईएएनएस