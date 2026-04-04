भारत समाचार

Chembur Criminal Case : 22 साल पुराना जाली जाति प्रमाण पत्र मामला, पुलिस ने दर्ज किया पूर्व पार्षद पर मुकदमा

चेम्बूर पुलिस ने पूर्व पार्षद पर चुनावी धोखाधड़ी और जाली प्रमाण पत्र का मामला दर्ज किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 04, 2026, 05:31 AM
मुंबई : 22 साल पुराना जाली जाति प्रमाण पत्र मामला, पुलिस ने दर्ज किया पूर्व पार्षद पर मुकदमा

मुंबई: मुंबई के चेम्बूर पुलिस स्टेशन में एक पूर्व नगर निगम पार्षद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, रमेश सुरेश कांबले पर जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और सरकार व जनता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को ब्रिगेडियर मुकेश की हत्या में शामिल संदिग्ध बदमाशों की लोकेशन की जानकारी मिली। पुलिस पहले से ही सघन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी जोहड़ी गांव के पास इन बदमाशों के होने का इनपुट मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी।

जैसे ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, वे भागते हुए गुनियाल गांव के जंगल की तरफ पहुंच गए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक बदमाश को वहीं दबोच लिया, लेकिन दूसरा बदमाश जंगल के अंदर भागने लगा। पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही। इसी दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

अचानक हुई फायरिंग से माहौल तनावपूर्ण हो गया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत काबू में कर लिया।

घायल बदमाश को बिना देर किए इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मौके की तलाशी लेने पर पुलिस को बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी बड़ी वारदात की फिराक में था या पहले से ही किसी गंभीर अपराध में शामिल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले का जायजा लिया। फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं, फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

Chembur PoliceCriminal CaseFormer Corporatorelection fraudMumbai Newspolice actionFake Caste Certificate

Related posts

Loading...

More from author

Loading...