Charminar Express : चारमीनार एक्सप्रेस के एस5 कोच में लगी आग, आलेर स्टेशन के पास मचा हड़कंप

हैदराबाद: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जब चारमीनार एक्सप्रेस के एच5 कोच में अचानक आग लग गई। यह घटना आलेर रेलवे स्टेशन के पास उस समय हुई, जब ट्रेन स्टेशन क्षेत्र के भीतर थी। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों में दहशत फैल गई।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग एस5 कोच से शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह भी साफ नहीं है कि कोच को कितना नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ सूत्रों का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी तकनीकी खराबी के कारण लगी हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी।

घटना के समय तक किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही आग पर काबू पाने के प्रयास भी तेजी से जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और तब एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 7 अप्रैल को मुंबई के माटुंगा इलाके में भी एक बड़ी आग की घटना सामने आई थी। माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास स्थित सेंट्रल रेलवे के कोच मरम्मत वर्कशॉप में अचानक आग लग गई थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वर्कशॉप में खड़ी एक कोच में आग लगी थी, जो देखते ही देखते तेजी से फैल गई। धुआं दूर-दूर तक दिखाई देने लगा था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा के सभी जरूरी कदम तुरंत उठाए गए और आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। राहत की बात यह रही कि इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम को मौके पर तैनात किया गया था।

--आईएएनएस