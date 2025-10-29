भारत समाचार

Chandrashekhar Azad University : सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आनंद कुमार सिंह ने दिया इस्तीफा

चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति आनंद कुमार सिंह का इस्तीफा
Oct 29, 2025, 05:29 AM
कानपुरः सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आनंद कुमार सिंह ने दिया इस्तीफा

कानपुर: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आनंद कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

उन्होंने मंगलवार को कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। राज्यपाल ने मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन को विश्वविद्यालय का कार्यभार सौंपा है।

कुलपति आनंद कुमार सिंह के इस कदम के पीछे कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की नाराजगी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षा समारोह के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय की बदहाली पर नाराज हो गई थीं। उन्होंने विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिरने और पढ़ाई के स्तर को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब रैंकिंग में गिरावट आ रही है तो विश्वविद्यालय अच्छा कैसे हो सकता है।

उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय की स्थिति बदहाल है। यहां तक कि छात्रावासों के शौचालय व बाथरूम तक विचारणीय स्थिति में हैं। गंदगी और बदबू के बीच छात्र रहने को मजबूर हैं। यही नहीं, दीक्षा समारोह के दौरान ही राज्यपाल पटेल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को खूब खरी-खोटी सुनाई थी।

--आईएएनएस

 

 

