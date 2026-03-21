Chandrababu Naidu Tirumala Visit : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पोते के जन्मदिन पर तिरुमाला में की पूजा, अन्नप्रसाद किया वितरित

तिरुमाला: अपने पोते नारा देवांश के जन्मदिन के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने परिवार के साथ तिरुमाला में शनिवार को भगवान श्री वेंकटेश्वर की पूजा की। हर साल की तरह मुख्यमंत्री ने भगवान की पवित्र सेवा में भाग लिया। बाद में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मातृश्री तारिगोंडा वेंगमम्बा अन्नप्रसाद परिसर में भक्तों को अन्न प्रसाद वितरित किया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के परिवार में उनकी पत्नी नारा भुवनेश्वरी (टीडीपी संस्थापक एनटीआर की बेटी) और बेटा नारा लोकेश हैं। लोकेश टीडीपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लोकेश और ब्राह्मणी के बेटे नारा देवांश के जन्मदिन पर पूरा परिवार तिरुमाला मंदिर पहुंचा था। पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री, नारा देवांश और लोकेश ने श्रद्धालुओं को अन्नप्रसाद परोसा।

गौरतलब है कि पिछले साल 21 मार्च को भी पोते देवांश के जन्मदिन पर भी एन चंद्रबाबू नायडू परिवार समेत वेंगामम्बा अन्नदान केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरुमाला में नाश्ते के लिए 10 लाख रुपये, दोपहर के भोजन के लिए 17 लाख रुपये और रात के खाने के लिए 17 लाख रुपये (कुल 44 लाख रुपये) रुपये का दान किया था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उनका परिवार पोते देवांश के जन्मदिन पर हर साल तिरुमाला जाते हैं और भगवान तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेते हैं। सीएम ने हर साल की परंपरा को इस साल भी जारी रखा है।

वहीं, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तेज हवाओं, बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान के कारण राज्यभर में फसलों को हुए नुकसान का विस्‍तृत अनुमान दो दिनों के भीतर तैयार करें। मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय से जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि 12 जिलों के 42 मंडलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। 4,840 हेक्टेयर में फैली मक्का की फसल, 1,534 हेक्टेयर में फैली धान की फसल और 310 हेक्टेयर में फैली काले चने की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। अनुमान है कि नुकसान 40 करोड़ रुपए के आसपास है।

--आईएएनएस