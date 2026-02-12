Chandrababu Naidu Statement : सीएम नायडू ने गुजरात भाजपा के सफलता फॉर्मूले को आंध्र प्रदेश में दोहराने के लिए कहा

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश को गुजरात में भाजपा की सफलता के फॉर्मूले का पालन करना चाहिए।

यह कहते हुए कि वह सत्ता में एक या दो कार्यकाल से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि गुजरात की सफलता के फॉर्मूले को दोहराने की जरूरत है।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख ने बुधवार को यहां एनडीए विधायकों की बैठक में यह बात कही।

गुजरात में भाजपा तीन दशकों से अधिक समय से सत्ता में है। पार्टी 1995 के बाद से पश्चिमी राज्य में कभी चुनाव नहीं हारी है।

राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा समिति हॉल में आयोजित बैठक में टीडीपी, जन सेना और भाजपा के विधायक और एमएलसी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने विधायकों को गठबंधन की एकता सुनिश्चित करने के साथ ही विधानमंडल में होने वाली चर्चा को सार्थक बनाने की सलाह दी.

चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि 2024 में विधानसभा चुनावों में जीत के बाद एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। उन्होंने जमीनी स्तर पर एनडीए सहयोगियों के बीच एकता को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने समन्वय को मजबूत करने के लिए तीनों दलों की जिला-स्तरीय बैठकों पर विचार किया।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन को अगले 15 वर्षों तक सत्ता में रहना चाहिए। यह कहते हुए कि वाईएसआरसीपी नेताओं ने अपनी अपमानजनक हार से सबक नहीं सीखा है, उन्होंने गठबंधन के विधायकों से वाईएसआरसीपी की साजिशों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया।

चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि एनडीए सहयोगियों के विधायक और एमएलसी अपने लिए नाम कमाएं। उन्होंने उनसे विधायिका में व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के मुद्दों को उठाने से बचने को कहा।

यह कहते हुए कि गठबंधन ने विकास और कल्याणकारी उपायों से लोगों का समर्थन हासिल किया है, उन्होंने विधायकों से इस सार्वजनिक विश्वास को और आगे बढ़ाने के लिए कहा।

नायडू ने विधायकों से आग्रह किया कि वे लोगों को बताएं कि गठबंधन सरकार द्वारा की गई पहल से उन्हें क्या लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राज्य में वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के राजमार्गों और 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने राज्य की राजधानी अमरावती के विकास और पोलावरम परियोजना के लिए केंद्र द्वारा दिए जा रहे समर्थन का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से इस विषय पर बोलने के लिए विधानसभा में तैयार होकर आने को कहा। नायडू ने कहा कि विधायक सदन में क्या बोलते हैं, इस पर वह ध्यान देंगे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक को सुबह 8.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक सदन में उपस्थित रहना चाहिए. नायडू ने उन्हें बताया कि वह भी हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विधानसभा में उपस्थित रहेंगे।

--आईएएनएस