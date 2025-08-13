भारत समाचार

Chandigarh Drug Bust: स्वतंत्रता दिवस से पहले चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स और हथियार जब्त

चंडीगढ़ में चार अंतरराज्यीय ड्रग्स व हथियार तस्कर गिरफ्तार
Aug 13, 2025, 04:11 PM
चंडीगढ़: स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को लेकर चंडीगढ़ पुलिस सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस के ऑपरेशन सेल ने कार्रवाई करते हुए चार अंतरराज्यीय ड्रग्स और हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सक्रिय थे और नशे का जाल फैला रहे थे।

इस कार्रवाई का नेतृत्व एसपी और डीएसपी ने किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 1 किलो 790.44 ग्राम चरस, 53.90 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी हिमाचल के मंडी और कुल्लू से नशा लाकर चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में सप्लाई करता था। पकड़े गए आरोपी में मुख्य नाम शमशाद अली उर्फ जग्गी का है, जो फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है। उसके पास से लगभग 54 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस के अनुसार, जग्गी दो बड़े ड्रग और हथियार तस्करों, हरप्रीत उर्फ हैप्पी और गुर्जन उर्फ जंटा से जुड़ा हुआ है। दोनों आरोपी फिलहाल विदेश में रह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स के जरिए लगातार संपर्क में बने रहते हैं।

जांच में सामने आया है कि हैप्पी ने जग्गी को हथियार सप्लाई किए और जंटा ने उसे ड्रग्स भेजे। पुलिस ने इनकी सूचना पर तीन हथियारों की जानकारी पाई, जिनमें से दो को जब्त कर लिया गया।

एक अन्य आरोपी पंचकूला का रहने वाला जीत है, जिसने पुलिस को बताया कि वह ड्रग्स बेचकर पैसे कमाने के लालच में इस धंधे में आया। उसने खुद हिमाचल से चरस लाकर शहर में बेचना शुरू किया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सब्जी विक्रेताओं की आड़ में ड्रग्स लाते थे। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी अलग-अलग जगहों से 6 से 11 अगस्त के बीच की गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।

 

