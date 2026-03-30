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Chandigarh IPL Route Guide : आईपीएल मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें रूट प्लान

न्यू चंडीगढ़: आईपीएल मैच के लिए मुल्लांपुर स्टेडियम रूट गाइड जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 30, 2026, 02:01 AM
चंडीगढ़: आईपीएल मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें रूट प्लान

चंडीगढ़: न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्‍टेडियम में 31 मार्च को आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों और आम जनता के लिए विस्तृत रूट गाइड जारी किया गया है।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने विभिन्न दिशाओं से आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग मार्ग सुझाए हैं। प्रशासन ने सभी दर्शकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, समय से पहले यात्रा शुरू करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दें।

रूट गाइड के मुताबिक, दक्षिण दिशा से आने वाले लोगों को मुल्लांपुर-चंडीगढ़ बैरियर से बाईं ओर मुड़कर बद्दी-कुराली रोड की ओर बढ़ने की सलाह दी गई है। इसके बाद ओमैक्स शिप बिल्डिंग के पास से बाईं ओर मुड़कर पीआर-7 (एयरपोर्ट रोड) पर पहुंचा जा सकता है, जहां से आगे स्टेडियम रोड के लिए बाईं ओर मुड़ना होगा।

वैकल्पिक मार्ग के रूप में, यात्री बद्दी-कुराली रोड पर सीधे चलते हुए ईको सिटी-1 टाउनशिप के पास से बाईं ओर मुड़कर पीआर-6 रोड के जरिए भी स्टेडियम रोड तक पहुंच सकते हैं।

एयरपोर्ट रोड (पीआर- 7) से आने वाले दर्शकों के लिए निर्देश है कि यदि वे बद्दी या कुराली की ओर से आ रहे हैं, तो सीधे चलते हुए स्टेडियम रोड की ओर दाईं तरफ मुड़ें। यह मार्ग सीधा और सुविधाजनक बताया गया है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके।

वहीं, पीजीआई मध्य मार्ग रोड से आने वाले लोगों को पहले बद्दी-कुराली रोड की ओर बढ़ना होगा और फिर पीआर-7 (एयरपोर्ट रोड) पर जाने के लिए बाईं ओर मुड़ना होगा। इसके बाद एयरपोर्ट रोड से स्टेडियम रोड के लिए बाईं ओर मुड़कर गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक वैकल्पिक मार्ग में मुल्लांपुर-चंडीगढ़ बैरियर से कुराली की दिशा में बाईं ओर मुड़कर ईको सिटी-1 टाउनशिप के पास से पीआर-6 रोड के माध्यम से भी स्टेडियम तक पहुंचना संभव है।

--आईएएनएस

 

 

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