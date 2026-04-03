Chandigarh BJP Blast : चंडीगढ़ में भाजपा ऑफिस के बाहर ब्लास्ट मामले पुलिस सख्त, दो आरोपियों को पकड़ा

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में स्थित भाजपा दफ्तर के बाहर हुए धमाके के मामले में अब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, इस केस में कथित तौर पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस ने मोरिंडा के पास रतनगढ़ गांव में छापा मारा था। उस दौरान घर से कुछ खास बरामद नहीं हुआ था, जिससे जांच थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई थी। लेकिन अब दो संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने से मामले में नया मोड़ आ गया है। खबर ये भी है कि इनमें से एक के पास से कुछ सामान मिला है, जो एक पीले लिफाफे में रखा हुआ था। हालांकि, पुलिस की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अमन और गुरतेज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही मोरिंडा के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क और इस हमले के पीछे की साजिश को समझने की कोशिश कर रही है।

गौरतलब है कि 1 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ भाजपा ऑफिस के बाहर धमाका हुआ था। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। बाद में इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसने जांच को और गंभीर बना दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स अपनी जेब से ग्रेनेड निकालता है, उसकी पिन खींचता है और फिर उसे भाजपा दफ्तर के बाहर फेंक देता है। धमाका करने के बाद दोनों हमलावर वहां से भाग जाते हैं।

वीडियो में ये भी दिखता है कि दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका मकसद क्या था।

--आईएएनएस