Chanakya Niti Marriage : चाणक्य नीति के तहत समझदारी से निभाएं विवाह का रिश्ता, पत्नी को किन बातों से रखनी चाहिए दूरी?

नई दिल्ली: शादी में प्यार, भरोसा और समझदारी की अहम भूमिका होती है। आज के समय में रिश्ते जितनी तेजी से बनते जा रहे हैं, उतनी ही आसानी से टूट भी रहे हैं। ऐसे समय में केवल दिल से जुड़े रहना ही काफी नहीं रहता, बल्कि रिश्ते को समझदारी और सतर्कता से संभालना भी उतना ही जरूरी हो जाता है।

इसी संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी बातें बताई हैं, जो किसी भी रिश्ते, खासकर पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं। वहीं, उन्होंने उन बातों की भी चेतावनी दी है, जिन्हें पति से साझा करना रिश्ते में दरार डाल सकता है।

शादी में अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी, पति को अपने सारे दुख-सुख, अपनी सोच और मायके के अनुभवों से जोड़ना चाहती है। इस पर चाणक्य कहते हैं कि मायके की हर बात पति के सामने रखना हमेशा सही नहीं होता, इससे पति को ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका अपने मायके की तरफ ज्यादा झुकाव है। इससे न केवल विश्वास कम होता है, बल्कि घरेलू माहौल में तनाव भी बढ़ता है।

चाणक्य का कहना है कि कुछ बातें निजी रखनी चाहिए, ताकि रिश्ते में संतुलन बना रहे और दोनों पक्षों की गरिमा बनी रहे।

किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव सच्चाई और पारदर्शिता होती है। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर सामने आ जाए तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। चाणक्य भी झूठ को टूटे रिश्तों का सबसे बड़ा कारण मानते हैं।

उनका कहना है कि झूठ के कारण भरोसा टूट जाता है, जिसे फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, झूठ से बचें और हर बात ईमानदारी से कहें। इससे पति-पत्नी के बीच विश्वास मजबूत होगा और रिश्ते को मजबूती मिलेगी।

पति की तुलना किसी और से करना भी रिश्ते में दूरियां बढ़ाने का काम करता है। पुरुष अपने आत्मसम्मान को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। अगर पत्नी बार-बार अपने पति की तुलना किसी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी से करती है, तो वह अपने साथी को अपमानित महसूस करवा सकती है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि रिश्तों में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, जो सामने वाले के सम्मान को चोट पहुंचाएं।

चाणक्य नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुस्से को काबू में रखना। अक्सर झगड़ों के दौरान गुस्से में हम ऐसी बातें कह देते हैं, जो रिश्ते पर स्थायी चोट पहुंचा सकती हैं।

चाणक्य कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द ऐसे तीर होते हैं, जो कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब मन में गुस्सा आए, तो थोड़ा रुकना, सोच समझकर बोलना, और भावनाओं को शांत करना ही सही उपाय है। यह समझदारी रिश्ते को बचाने और प्यार बनाए रखने में सबसे बड़ी मदद करती है।