World Tourism Day : विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली में 16वीं 'चैंपियंस रन', कपिल मिश्रा और विजय गोयल रहे शामिल

नई दिल्ली: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली के गांधी दर्शन स्थल पर 16वीं चैंपियंस रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता विजय गोयल ने हिस्सा लिया।

विजय गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विश्व पर्यटन दिवस पर हर साल दिल्ली में चैंपियंस रन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी आयोजन रखा गया है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।"

विजय गोयल ने आगे कहा, "जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं, दुनिया हमारे देश में उपलब्ध पर्यटन के अवसरों की बराबरी नहीं कर सकती। भारत में सब कुछ है, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, बदलता हुआ मौसम जैसे गर्मी और सर्दी। ये किसी और देश में नहीं मिल सकता है।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटक भारत की संस्कृति और विरासत को बेहतर तरीके से जान सकें।

इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने 'पर्यटन दिवस' की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, "विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली में सांस्कृतिक और फिटनेस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजघाट पर आयोजित इस फिटनेस इवेंट के जरिए हम स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा दे रहे हैं।"

कपिल मिश्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली को केवल एक पारगमन केंद्र से हटकर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर्यटक ठहरकर शहर की खूबसूरती और संस्कृति का अनुभव कर सकें।"