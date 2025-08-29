भारत समाचार

Chamoli Cloudburst 2025: चमोली के मोपाटा गांव में बादल फटने से तबाही, दंपत्ति लापता

चमोली के मोपाटा गांव में बादल फटा, दो लापता और कई घायल
Aug 29, 2025, 06:47 AM
थराली: उत्तराखंड के चमोली जिले की तहसील देवाल के अंतर्गत आने वाले मोपाटा गांव में गुरुवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। इस भीषण आपदा में गांव के तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता हो गए हैं, जबकि विक्रम सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ग्रामीणों के मुताबिक, रात करीब दो से ढाई बजे के बीच तेज बारिश के साथ बादल फटा। देखते ही देखते मकान और गोशाला मलबे में दब गए। करीब 15 से 20 मवेशियों के दबने की आशंका जताई जा रही है। गांव में चारों ओर मलबा फैला हुआ है और लोग दहशत में हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गईं।

सीडीओ चमोली अभिषेक त्रिपाठी ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि जनपद चमोली की तहसील देवाल के ग्राम मोपाटा में देर रात अतिवृष्टि की सूचना मिली है। इसके कारण एक भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं और राहत कार्य जारी है।

इससे पहले, 22 अगस्त को भी चमोली जिले के थराली विकासखंड में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई थी। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने थराली के कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपडो और सगवाड़ा जैसे कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया था। मकानों और दुकानों में मलबा घुस गया था।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।"

 

 

Chamoli NewsChamoli DisasterUttarakhand CloudburstUttarakhand RainfallCloudburst Relief RescueMopata Village Tragedynatural disaster India

