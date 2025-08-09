Chaluvari Narayanaswamy Statement: कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी बोले, 'कांग्रेस के नेताओं में अनुभव की कमी'

बेंगलुरु: 'ऑपरेशन सिंदूर' पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान को आधार बना कर्नाटक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कांग्रेस को घेरा है। उनके अनुसार कांग्रेस के नेता अनुभवहीन हैं।

चलवाड़ी नारायण स्वामी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा पीएम मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ कहना चाहती है, इसलिए सवाल उठाती रहती है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्‍तान के कितने जेट गिराए गए, यह सब रिकॉर्ड में है। लेकिन कांग्रेस को तुरंत जवाब चाहिए। किस मुद्दे पर जवाब किस समय देना है यह सरकार तय करती है क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। कांग्रेस के नेताओं में अनुभव की कमी है और इसी के चलते कब क्‍या पूछना चाहिए यह जानकारी उन्हें नहीं है।

भारतीय वायुसेना प्रमुख ने शनिवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान की जानकारी दी। एयर चीफ मार्शल सिंह ने दो तस्वीरें दिखाईं। जो पाकिस्तान में हुए नुकसान के पहले और बाद की थी। इन तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया गया कि भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 5 जेट समेत 6 विमान मार गिराए थे।

वहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आरोपों को लेकर शपथ पत्र मांगा है। इस पर चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो हलफनामा दाखिल करें, लेकिन वे यहां से भाग निकले। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। मैं 13 हजार वोटों से चुनाव हार गया, लेकिन अवैध वोटों की संख्या 75 हजार है। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में भी यही हुआ। यह वंशानुगत है।