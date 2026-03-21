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Central Silk Board Jobs : साइंटिस्ट के 36 पद खाली, फटाफट करें आवेदन

सीएसबी ने साइंटिस्ट-बी (प्री-कोकून) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 21, 2026, 02:54 PM
सीएसबी भर्ती अलर्ट: साइंटिस्ट के 36 पद खाली, फटाफट करें आवेदन

बेंगलुरु: देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार मौका है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड (सीएसबी) ने साइंटिस्ट-बी (प्री-कोकून सेक्टर) में विभिन्न 36 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

सीएसबी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार विज्ञान या कृषि विज्ञान में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य कैंडिडेट्स का चयन आईसीएआर एआईसीई-जेआरएफ/एसआरएफ (पीएचडी) 2025 परीक्षा, शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपए के बीच प्रति महीने होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/पूर्व सैनिक के लिए 1000 रुपए है। वहीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित एक्टिव आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

--आईएएनमएस

 

 

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