IAS Transfers: केंद्र सरकार में सीनियर आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, कई मंत्रालयों में नई पोस्टिंग

नई दिल्ली: केंद्र सरकार में सीनियर आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हो गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों में अतिरिक्त सचिव स्तर की पोस्टिंग शामिल है। गुजरात कैडर के कुछ अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर जगह दी गई है।

इस फेरबदल के तहत पुनीत कंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। मोना के. खांधार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फैज अहमद किदवई को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशक का पदभार सौंपा गया है। विशाल गगन को केंद्रीय सूचना आयोग में सचिव बनाया गया है। श्रीधर चिरुवोलु को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव का पद मिला है। आरती कुंवर को वस्त्र मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

विजय नेहरा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। लोखंडे प्रशांत सीताराम को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की पोस्टिंग दी गई है। दिवाकर नाथ मिश्रा को विद्युत मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

अंकिता मिश्रा बुंदेला को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। नीतू कुमारी प्रसाद को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव का पद सौंपा गया है। अंशुमान पटनायक को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

यह फेरबदल प्रशासन को और मजबूत बनाने और विभिन्न मंत्रालयों में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। इन नई पोस्टिंग से संबंधित मंत्रालयों के कामकाज में नई गति आने की उम्मीद है। कई अधिकारी अब केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेंगे।

बता दें कि सरकार समय-समय पर ऐसे फेरबदल करती रहती है, ताकि अनुभवी अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान दे सकें। यह बदलाव न सिर्फ अधिकारियों की करियर ग्रोथ में मदद करता है बल्कि सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है।

--आईएएनएस