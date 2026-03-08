भारत समाचार

Election commission india : चुनाव आयोग की पूरी बेंच दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंची, जानें शेड्यूल

सीईसी ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंचे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से होगी अहम बैठक
Mar 09, 2026, 04:41 AM
कोलकाता: मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की पूरी बेंच अगले दो दिनों के व्यस्त कार्यक्रम के साथ रविवार देर शाम नई दिल्ली से कोलकाता पहुंची।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल और राज्य की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती ने सीईसी ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम का स्वागत किया।

सीईसी कुमार सोमवार सुबह दक्षिण कोलकाता के कालीघाट में मशहूर काली मंदिर जाकर अपना दौरा शुरू करेंगे, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास है और फिर दो दिन के दौरे का ऑफिशियल शेड्यूल शुरू करेंगे।

तय प्रोग्राम के मुताबिक, आयोग की पूरी बेंच सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अलग-अलग रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करेगी, जिसमें हर पार्टी को बातचीत के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। राज्य में रूलिंग पार्टी होने के नाते, तृणमूल कांग्रेस को ईसीआई की पूरी बेंच के साथ बातचीत के दौरान पहला स्लॉट मिलने की उम्मीद है।

शुरुआत में यह तय किया गया था कि ज्ञानेश कुमार से मिलने वाले तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन में तीन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दो लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी और एक राज्यसभा सदस्य समीरुल इस्लाम। हालांकि, रविवार देर रात रूलिंग पार्टी ने बताया कि सीईसी से मिलने वाले डेलीगेशन में तीन और रिप्रेजेंटेटिव शामिल किए गए हैं।

दो एक्स्ट्रा मेंबर वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल अफेयर्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम और फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर (इंडिपेंडेंट चार्ज) चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं। टीम में शामिल तीसरे एक्स्ट्रा मेंबर वेस्ट बंगाल पुलिस के अभी-अभी रिटायर हुए एक्टिंग डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर बनने वाले हैं।

दो दिन का शेड्यूल पूरा करने के बाद, कमीशन की पूरी बेंच 10 मार्च की शाम को नई दिल्ली लौटेगी।

--आईएएनएस

 

 

