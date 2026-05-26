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समीक्षा विवाद के बाद सीबीएसई ने वेदांत के साथ सही उत्तर पुस्तिका साझा की

सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में गड़बड़ी के बाद छात्र की उत्तर पुस्तिका सुधारी गई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 26, 2026, 04:32 AM
समीक्षा विवाद के बाद सीबीएसई ने वेदांत के साथ सही उत्तर पुस्तिका साझा की

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक परीक्षार्थी द्वारा अनुरोधित मूल्यांकन समीक्षा के लिए एक अलग उत्तर पुस्तिका साझा करने की अपनी पिछली गलती को सुधारते हुए सोमवार को सही उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई।

छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "आपकी जानकारी के लिए सही उत्तर पुस्तिका के स्क्रीनशॉट संलग्न कर रहा हूं। हम इस उत्तर पुस्तिका की गहन जांच के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि सही उत्तर होने के बावजूद मेरे अंक काट दिए गए हैं।"

सीबीएसई ने इससे पहले अपनी नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में एक गंभीर त्रुटि को स्वीकार किया था, जब कक्षा 12 के एक छात्र को गलती से दूसरे उम्मीदवार की भौतिकी की उत्तर पुस्तिका भेज दी गई थी।

इस घटनाक्रम ने नई प्रणाली में सामने आई गंभीर खामियों के बाद सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर व्यापक सवाल खड़े कर दिए हैं।

इसने डिजिटल मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी है, जिससे प्रणालीगत विश्वसनीयता के बारे में व्यापक चिंताएं पैदा हो गई हैं।

वेदांत ने 19 मई को अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी के लिए आवेदन किया, क्योंकि उसे लगा कि उसे उम्मीद से कम अंक मिले हैं।

चार दिन बाद, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सीबीएसई द्वारा उन्हें ईमेल की गई शीट उनकी लिखावट से मेल नहीं खाती थी और स्पष्ट रूप से किसी अन्य छात्र की थी।

उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साझा किया था कि मैं सीबीएसई का 12वीं कक्षा का छात्र हूं। फिजिक्स में अप्रत्याशित रूप से कम अंक आने के बाद, हमने सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी के लिए आवेदन किया था। आज हमें प्रतियां मिल गईं और मैं बहुत निराश हूं क्योंकि सीबीएसई द्वारा अपलोड की गई फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका मेरी नहीं है।

यह पोस्ट वायरल हो गई, जिसे 35 लाख से अधिक बार देखा गया और 48,000 से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया, जिससे छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया।

सीबीएसई ने तुरंत घोषणा की कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जा रहा है और जांच के लिए एक समर्पित टीम नियुक्त की गई है।

सोमवार को, सीबीएसई ने वेदांत को ईमेल के जरिए उसकी सही फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका भेजी और पुष्टि की कि पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके परिणाम में संशोधन किया जाएगा।

बोर्ड ने वेदांत के परिवार से संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि गलती को सुधार लिया जाएगा और उसके अंक अपडेट कर दिए जाएंगे।

इस वर्ष मूल्यांकन को डिजिटाइज करने के लिए ओएसएम (ऑटोमैटिक सिस्टम) की शुरुआत के बाद से, जहां उत्तर पुस्तिकाओं को मैन्युअल रूप से करने के बजाय स्कैन किया जाता है और स्क्रीन पर ही चिह्नित किया जाता है, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना में कम अंक आने की शिकायतें सामने आई हैं।

वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ियों की भी सूचना मिली, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए शुल्क में उतार-चढ़ाव शामिल है।

पुनर्मूल्यांकन अनुरोधों के दौरान धुंधली स्कैन की गई प्रतियों और पोर्टल के क्रैश होने के आरोप भी लगे थे।

इस विवाद ने सीबीएसई की परिणाम के बाद की सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को नए सिरे से जांच के दायरे में ला दिया है, जिसमें दस्तावेज साझा करने और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

ऐसी भी खबरें थीं कि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठने के बाद वेदांत और उनके परिवार को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

हालांकि, बोर्ड ने फोटोकॉपी रिकॉर्ड और वेदांत के अंकों दोनों को अपडेट करने का वादा किया था। इस लेख को लिखे जाने तक सीबीएसई ने विशिष्ट आरोपों पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी

 

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