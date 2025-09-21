Drug Trafficking : नीमच में सीबीएन की बड़ी कार्रवाई : ट्रक से एमडीएमए जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

नीमच: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की नीमच इकाई ने मादक पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सीबीएन अधिकारियों ने 0.939 किलोग्राम एमडीएमए जब्त की है, जिसे एक ट्रक के एयर फिल्टर में गुप्त चेंबर बनाकर छिपाया गया था।

यह ट्रक महाराष्ट्र से गुजरात की ओर जा रहा था, जिसे मऊ-नीमच मार्ग पर स्थित पटरा ढाबा (ग्राम हसनपालिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम) के पास रोका गया। ट्रक में 530 बोरी मक्का लदी हुई थी, जो कि तस्करी को छुपाने के लिए कवर कार्गो के रूप में इस्तेमाल की गई थी।

सीबीएन की जावरा सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रक में एमडीएमए को गुजरात ले जाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने शनिवार की सुबह से ही संदिग्ध मार्ग पर निगरानी शुरू कर दी थी। ट्रक की पहचान होते ही अधिकारियों ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की।

शुरुआती जांच में चालक ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन गहन पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि नशे की खेप ट्रक के एयर फिल्टर में छुपाई गई है। मौके पर पूरी तलाशी संभव न होने के कारण ट्रक को सीबीएन कार्यालय जावरा लाया गया।

वहां कई घंटों तक चली जांच में एयर फिल्टर के अंदर बने एक गुप्त चेंबर से 3 पैकेट एमडीएमए बरामद किए गए, जिसका कुल वजन 0.939 किलोग्राम था।

सीबीएन अधिकारियों ने ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह तस्करी का एक सुनियोजित और हाई-टेक तरीका था, जिसे सतर्कता और अनुभव से पकड़ लिया गया।

सीबीएन नीमच कार्यालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया, "यह कार्रवाई हमारे अधिकारियों की सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे अत्याधुनिक छिपाव के तरीकों को पहचानना और रोकना हमारी जिम्मेदारी है और हम लगातार इसके लिए तत्पर हैं।"