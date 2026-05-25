ट्विशा शर्मा केस : जांच अपने हाथ में लेने को सीबीआई की टीम जल्द पहुंचेगी भोपाल

भोपाल: मॉडल से अभिनेत्री बनीं ट्विशा शर्मा की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अपने हाथ में लेने जा रही है। ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थीं।

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की एक टीम को पहले ही भोपाल भेज दिया गया है, जो मध्य प्रदेश पुलिस से औपचारिक रूप से जांच का जिम्मा संभालेगी।

सीबीआई द्वारा मामले को अपने अधिकार क्षेत्र में पुनः दर्ज करने से पहले जांच से संबंधित सभी दस्तावेज, फोरेंसिक सामग्री, डिजिटल साक्ष्य और केस डायरी एकत्र करने की उम्मीद है।

यह घटनाक्रम ट्विशा शर्मा के परिवार के बढ़ते दबाव के बीच आया है, जिन्होंने बार-बार गड़बड़ी का आरोप लगाया है और प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। इस मामले ने पूरे भारत में व्यापक जनहित और आक्रोश पैदा किया है और पिछले कई दिनों से निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआई टीम पहले भोपाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करेगी और सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों सहित अब तक एकत्र किए गए सभी सबूतों की समीक्षा करेगी।

सीबीआई द्वारा कथित आत्महत्या से संबंधित परिस्थितियों की जांच करने और ट्विशा की मृत्यु से पहले की घटनाओं के क्रम को सत्यापित करने की भी उम्मीद है।

भोपाल पुलिस ने शुक्रवार को ट्विशा के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया था। समर्थ को शनिवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया और सात दिनों की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

इस बीच, एम्स भोपाल में किए गए पहले पोस्टमार्टम पर पीड़िता के परिवार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया।

एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम ने रविवार को भोपाल पहुंचकर दोबारा पोस्टमार्टम किया और परिवार के सदस्यों से उनकी चिंताओं के बारे में बातचीत की थी।

दूसरे पोस्टमार्टम के बाद रविवार शाम को भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही।

अधिकारियों ने संकेत दिया कि सीबीआई द्वारा एफआईआर को औपचारिक रूप से पुनः दर्ज करने के बाद मामले से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। केंद्रीय एजेंसी आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अब तक की गई जांच के हर पहलू की गहन जांच करेगी।

--आईएएनएस

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