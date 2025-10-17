CBI Raid Punjab : सीबीआई ने पंजाब पुलिस के डीआईजी से जुड़े रिश्वत मामले में मारी रेड, नकदी-आभूषण समेत दस्तावेज बरामद

चंडीगढ़: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) से जुड़े रिश्वत मामले की चल रही जांच के सिलसिले में रेड मारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब और चंडीगढ़ में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

अधिकारी को पहले एक व्यवसायी से शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को 'निपटाने' और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई बलपूर्वक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई न की जाए, अपने सहयोगी के माध्यम से कथित तौर पर अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकार करते हुए पकड़ा गया था।

तलाशी के दौरान सीबीआई ने लोक सेवक के चंडीगढ़ स्थित आवास से 7.5 करोड़ रुपए नकद, 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांडों सहित 26 लग्जरी घड़ियां, परिवार के सदस्यों और संदिग्ध बेनामी संस्थाओं के नाम पर 50 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, लॉकर की चाबियां और कई बैंक खातों का विवरण, चार आग्नेयास्त्र और 100 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही अधिकारी के समराला स्थित फार्महाउस में 108 बोतल शराब, 5.7 लाख रुपए नकद और 17 जिंदा कारतूस मिले।

कथित बिचौलिए के आवास से 21 लाख रुपए नकद और विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए। दस्तावेजों के संदिग्ध प्रकृति के होने का संदेह है। ये तलाशी कथित भ्रष्टाचार और कदाचार को पूरी तरह से उजागर करने के उद्देश्य से जारी जांच का हिस्सा है।

दोनों आरोपियों, यानी डीआईजी, रोपड़ रेंज और उनके बिचौलिए को शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट, चंडीगढ़ में पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।