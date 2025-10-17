भारत समाचार

CBI Raid Guwahati : सीबीआई ने एनएचआईडीसीएल, गुवाहाटी के कार्यकारी निदेशक के पास से जब्त की भारी संपत्ति

सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एनएचआईडीसीएल अधिकारी रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार।
Oct 17, 2025, 04:27 PM
गुवाहाटी: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के कार्यकारी निदेशक एवं क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर रेड मारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 14 अक्टूबर को उन्हें एक निजी व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

 

 

गुवाहाटी, गाजियाबाद और इंफाल में तलाशी के बाद सीबीआई ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश से संबंधित पर्याप्त नकदी एवं दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई ने 2.62 करोड़ रुपए नकद, दिल्ली एनसीआर में 9 प्रीमियम अपार्टमेंट इकाइयों, 1 प्रीमियम कार्यालय स्थान और 3 आवासीय भूखंडों सहित अचल संपत्तियों में निवेश से संबंधित दस्तावेज, बेंगलुरु में 1 प्रीमियम अपार्टमेंट और 1 आवासीय भूखंड सहित अचल संपत्तियों में निवेश से संबंधित दस्तावेज, गुवाहाटी में 4 प्रीमियम अपार्टमेंट और 2 आवासीय भूखंडों सहित अचल संपत्तियों में निवेश से संबंधित दस्तावेज, इंफाल पश्चिम में 2 आवासीय भूखंडों और 1 कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज और 6 उच्च-स्तरीय लग्जरी वाहनों में कब्जे-निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद किए।

 

साथ ही उनके आवास से लाखों रुपए मूल्य की 2 लग्जरी घड़ियां और 100 ग्राम चांदी की सिल्ली भी मिली।

 

आरोपी लोक सेवक और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई अधिकांश संपत्तियों का मूल्यांकन कम किया गया प्रतीत होता है, जिनकी जांच की जा रही है।

 

सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने आरोपी और एक निजी कंपनी के दो प्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। केंद्रीय एजेंसी ने फिर जाल बिछाया और आरोपी कार्यकारी निदेशक एवं एक निजी व्यक्ति को उस समय पकड़ा जब लोक सेवक 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था।

 

असम राज्य में डेमो से मोरन बाईपास के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के 4-लेनिंग के अनुबंध के अलावा अन्य अनुबंधों से संबंधित निजी कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए अनुकूल समय विस्तार (ईओटी) और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निजी व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश सीबीआई असम, गुवाहाटी की अदालत में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

 

गिरफ्तार आरोपियों में कार्यकारी निदेशक मैसनाम रितेन कुमार सिंह और मेसर्स मोहन लाल जैन, कोलकाता के प्रतिनिधि बिनोद कुमार जैन शामिल हैं।

 

 

 

 

