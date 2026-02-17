CBI Jahanabad Case : बिहार में नीट कैंडिडेट की मौत , परिवार को दूसरा धमकी भरा खत मिला

पटना: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जहानाबाद के एक नीट छात्र की संदिग्ध मौत की जांच तेज कर दी है, वहीं पीड़ित के परिवार को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे दहशत और डर फैल गया है।

मंगलवार को सीबीआई टीम ने सबसे पहले पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल का इंस्पेक्शन किया और बाद में जहानाबाद में स्टूडेंट के पुश्तैनी घर का दौरा किया। जांच के दौरान, मृतक स्टूडेंट के भाई को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया।

इस बीच, जहानाबाद में परिवार के घर के पास एक और धमकी भरा नोट मिलने से परिवार डर गया है। हाथ से लिखे नोट में कथित तौर पर लिखा है, "अगर तुम विश्वास नहीं करोगे…बेटी चली गई, अब बेटा भी दो दिन में मर जाएगा।"

परिवार वालों ने कहा कि यह दूसरी ऐसी धमकी है; इससे पहले 14 फरवरी को उनके घर के बाहर ऐसा ही एक नोट फेंका गया था। उनके अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, कथित तौर पर गांव के किसी व्यक्ति ने घर के बाहर फिर से नोट फेंका।

बार-बार मिल रही धमकियों ने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। शकुराबाद पुलिस स्टेशन से लोकल पुलिस को अब घर पर तैनात कर दिया गया है।

शकुराबाद स्टेशन हाउस ऑफिसर राहुल कुमार ने कन्फर्म किया है कि परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि पुलिस जांच कर रही है कि इन धमकी भरी हरकतों के पीछे कौन है। सुरक्षा की मौजूदगी के बावजूद, पीड़ित के पिता ने कहा कि घर में डर का माहौल है।

उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया और कड़ी सुरक्षा और तेज कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दो बार, पर्चे फेंके गए हैं, उन्होंने कहा, "हमारे बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब हम सिर्फ भगवान पर भरोसा करते हैं।"

यह मामला अपने आप में बहुत विवादित बना हुआ है। शुरू में, पुलिस ने इस घटना को सुसाइड बताया, लेकिन बाद में पोस्ट-मॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का पता चला, जिससे बहुत गुस्सा फैल गया।

पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट का रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस पर केस दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

बढ़ते दबाव के बाद, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई, जिसने स्टूडेंट को नाबालिग घोषित करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन कानूनों के तहत कड़े चार्ज जोड़े।

--आईएएनएस