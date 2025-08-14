CBI Officers Awards 2025 : सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक

नई दिल्ली: 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ट सेवा) और पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) से नवाजा गया।
यह सम्मान सीबीआई के उन कर्मियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईमानदारी, निष्ठा और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन का परिचय दिया हो।
सीबीआई के सूचना अनुभाग की ओर से गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ट सेवा) से सम्मानित अधिकारियों में विवेक प्रियदर्शी, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआई, बीएसएफबी, नई दिल्ली; डॉ. मच्छिंद्र रामचंद्र कडोले, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता; चि. वेंकट नरेंद्र देवे, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद; बंडी पेड्डी राजू, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, ईओ-3, नई दिल्ली; विशाल, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, नीति प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली और अभिजीत सेन, प्रधान आरक्षक, सीबीआई, ईओबी, कोलकाता शामिल हैं।
पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) पाने वालों में अनूप टी. मैथ्यू, आईपीएस, पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीआई, मुख्यालय, नई दिल्ली; बाल करण सिंह, उप विधि सलाहकार, सीबीआई, एससी जोन, नई दिल्ली; सुभाष चंद्र शर्मा, उप विधि सलाहकार, सीबीआई, एसीएचक्यू जोन, नई दिल्ली; सुनील दत्त, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, एसीबी, लखनऊ; अशोक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, ईओबी, कोलकाता; के. विजया वैष्णवी, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, ईओबी, चेन्नई; अजय सिंह गहलौत, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, एसयू, नई दिल्ली; दिलबाग सिंह जसरोटिया, अपराध सहायक, सीबीआई, एसीबी, जम्मू शामिल हैं।
इसके अलावा, पवन कुमार भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक, सीबीआई, मुख्यालय, नई दिल्ली; मोहन सिंह जादौन, प्रधान आरक्षक, सीबीआई, एसीबी, जयपुर; अरबिंद गरई, प्रधान आरक्षक, सीबीआई, एसीबी, इम्फाल; चितिमिरेड्डी सूर्यनारायण रेड्डी, प्रधान आरक्षक, सीबीआई, बीएसएफबी, बैंगलोर; सतीश कुमार, आरक्षक, सीबीआई, एसयू, नई दिल्ली; रामबाबू येदिदा, आरक्षक, सीबीआई, एसीबी, विशाखापत्तनम और नवल कुमार दीक्षित, आरक्षक, सीबीआई, मुख्यालय, नई दिल्ली को भी पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) से सम्मानित किया गया।