भारत समाचार

CBI Arrest : सीबीआई ने जेकेएलएफसी के सेक्शन ऑफिसर को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 80 हजार की रिश्वत लेते जम्मू में सेक्शन अधिकारी को गिरफ्तार किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 18, 2025, 10:30 AM
सीबीआई ने जेकेएलएफसी के सेक्शन ऑफिसर को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया

जम्मू: सीबीआई ने जम्मू में एक सेक्शन अधिकारी को 80 हजार रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। यह अधिकारी जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन (जेकेएलएफसी) के कानूनी विभाग में तैनात था।

सीबीआई के अनुसार, अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 20 हजार रुपए की पहली किस्त लेते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच एजेंसी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अधिकारी के खिलाफ एक शिकायत मिली थी। आरोपी सेक्शन अधिकारी शिकायतकर्ता से 80 हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था, ताकि शिकायतकर्ता के 51 लाख रुपए के एमएसएमई लोन के निपटारे से संबंधित फाइल को आगे बढ़ा सके। शिकायतकर्ता के साथ बातचीत के दौरान पहली किस्त 20 हजार रुपए पर तय हो गई थी।

इसके बाद, सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपए की रिश्वत की पहली किस्त स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह राशि आरोपी ने मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ली थी, जो 51 लाख रुपए के एमएसएमई लोन के निपटारे से जुड़ी थी। आगे की किश्त निर्णय के सकारात्मक होने के बाद दी जानी थी।

सीबीआई ने जानकारी दी कि आरोपी के आवासीय परिसर पर तलाशी कार्य जारी है। जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है।

 

CBI RaidAnti-CorruptionMSME LoanJammu Corruption CaseJKLF Finance Corporationlaw enforcementBribery Case

Related posts

Loading...

More from author

Loading...