CBI Corruption Arrest : आईटीएटी अकाउंटेंट मेंबर गिरफ्तार, सीबीआई ने जब्त किए आपत्तिजनक दस्तावेज

जयपुर : सीबीआई ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में अकाउंटेंट मेंबर कमलेश राठौड़ को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि जयपुर स्थित उनके घर पर तलाशी के दौरान 20 लाख रुपए और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

उन्हें 27 नवंबर 2025 को कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने 1 दिसंबर 2025 तक उनकी पुलिस रिमांड मंजूर कर दी।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, पिछले तीन दिनों में की गई तलाशी और गिरफ्तारी में कुल 1.30 करोड़ रुपए से अधिक कैश, बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल्स, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक कागजात जब्त किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह सभी दस्तावेज और रकम एक ऑर्गनाइज्ड सिंडिकेट की गतिविधियों का संकेत देते हैं। इस मामले की जांच ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क और पेंडिंग अपीलों के संदर्भ में की जा रही है।

सीबीआई ने बताया कि दस्तावेज और कैश की पड़ताल से यह स्पष्ट होगा कि इसमें और कौन‑कौन शामिल हैं और किस तरह की अवैध गतिविधियां हुई हैं।

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार अधिकारी के खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए हैं और जांच एजेंसी इस मामले में सभी संबंधित दस्तावेज और ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है। अधिकारी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इन मामलों में कितनी हद तक कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।

सीबीआई की यह कार्रवाई जयपुर में भ्रष्टाचार और ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट के खिलाफ सख्ती का हिस्सा मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी आवश्यकतानुसार और छापेमारी या गिरफ्तारी की जा सकती है।

इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है और कोर्ट ने पुलिस रिमांड के माध्यम से जांच एजेंसी को मामले के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने का समय दिया है। वहीं, सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें।

--आईएएनएस