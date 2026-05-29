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ट्विशा शर्मा केस: गिरफ्तारी के बाद गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा एक्शन, पूर्व जज गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
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Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 09:52 AM
ट्विशा शर्मा केस: गिरफ्तारी के बाद गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार पूर्व जज गिरिबाला सिंह को शुक्रवार को अदालत में पेश करेगी। उन पर अपनी बहू ट्विशा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में कार्रवाई की गई है।

गुरुवार को सीबीआई उन्हें मेडिकल जांच के लिए भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस लेकर गई।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में विशेष मेडिकल कैंप लगाया गया था और जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस से औपचारिक अनुमति ली गई थी।

मेडिकल प्रक्रिया के दौरान एक एंबुलेंस को भी कैंपस पहुंचते देखा गया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इस चर्चित मामले में उनकी अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल जांच के लिए ले जाने से पहले सीबीआई ने भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उनके घर पर करीब सात घंटे तक पूछताछ की।

गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ सीबीआई टीम उनके घर पहुंची थी।

इस बीच, सीबीआई अधिकारी भोपाल के प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के आवास पर भी पहुंचे और उन्हें गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी दी।

अधिकारियों को इस दौरान गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज ले जाते हुए देखा गया।

यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा बुधवार को दिए गए 17 पन्नों के आदेश के एक दिन बाद हुई। हाई कोर्ट ने 15 मई को भोपाल जिला अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया था। ट्विशा शर्मा की 12 मई को कथित आत्महत्या से मौत हुई थी।

हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सऐप चैट और ट्विशा के परिवार के बयान से यह संकेत मिलता है कि आरोप केवल उनके पति तक सीमित नहीं थे। अदालत ने यह भी कहा कि ट्विशा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया था और यह तथ्य मामले में स्वीकार किया गया है कि गर्भपात हुआ था।

ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनकी शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी और शादी के करीब पांच महीने बाद उनकी मौत हुई।

ट्विशा के पति समर्थ सिंह को 22 मई को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था और बुधवार को उन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस

 

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