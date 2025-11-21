CBI Arrest : सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को रिश्वत के दो मामलों में रंगे हाथों किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार सीबीआई ने एक सब-इंस्पेक्टर निवासी पीएस कृष्णा नगर, दिल्ली और एक एएसआई निवासी पीएस हर्ष विहार, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली को जब वे शिकायत करने वालों से क्रमशः 30,000 रुपए और 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, उसी समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के नाम नितिन मीणा, सब-इंस्पेक्टर, कृष्णा नगर और बुद्ध पाल, एएसआई हर्ष विहार हैं।

सीबीआई के अनुसार, उसने बुधवार को आरोपी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप था कि आरोपी सब-इंस्पेक्टर ने शिकायत करने वाले के भाई के लिए अनुकूल चार्जशीट दाखिल करके जमानत दिलाने में मदद करने के लिए शिकायत करने वाले से 40,000 रुपए मांगे थे।

बातचीत के बाद, आरोपी शिकायत करने वाले से 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गए।

एजेंसी ने अपने प्रेस नोट में कहा, "सीबीआई ने गुरुवार को जाल बिछाया और आरोपी सब-इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए का गलत फायदा मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।"

इसी तरह, सीबीआई ने मंगलवार को आरोपी एएसआई के खिलाफ केस दर्ज किया।

एजेंसी ने गुरुवार को कहा, "आरोप है कि आरोपी ने पीएस हर्ष विहार दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर से उसका नाम हटाने के लिए शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए मांगे थे।"

बातचीत के बाद, आरोपी एएसआई शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया।

सीबीआई प्रेस नोट के मुताबिक, उसने मंगलवार को जाल बिछाया और आरोपी एएसआई को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए का गलत फायदा मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

एजेंसी ने कहा कि दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पता लगाया जा रहा कि इससे पहले भी इन लोगों ने किस-किस से पैसा लिया था और इनके साथ कितने लोग शामिल हैं। इस बारे में जांच चल रही है और जल्द ही मामले में खुलासे हो सकते हैं।

--आईएएनएस