चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं सुचारू, श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई परेशानी : मुख्यमंत्री धामी

ऋषिकेश, 3 जून (आईएएनएस)। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते शुरुआती दिनों में कुछ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सभी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर लिया गया है।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मानसून का मौसम भी शुरू होने वाला है, इसलिए सरकार और प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का अनुभव मिले।

उन्होंने कहा कि ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया और सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित ढंग से संचालित हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं, उन्हें समय पर दर्शन मिलें और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि वह स्वयं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी कर रहे हैं। सभी अधिकारियों और विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती का तुरंत समाधान किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए सफल रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो रही है। होटल व्यवसायियों, टैक्सी संचालकों, होमस्टे संचालकों और स्थानीय व्यापारियों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। यात्रा के कारण प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से आने वाले दिनों में भी चारधाम यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक जारी रहेगी तथा सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती रहेंगी।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम