Salaria Brave Story : कांगो की लड़ाई में 40 विद्रोहियों को ढेर करने वाले कैप्टन सलारिया, जिनकी वीरता से मिलती है प्रेरणा

नई दिल्ली: 1960 की बात है, जब बेल्जियम से आजाद हुआ अफ्रीकी देश कांगो गृहयुद्ध की आग में धधक रहा था। उस समय जरूरत पड़ी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की शांति सेना की। कांगो की धरती पर यूएन की शांति सेना का उतरने का मतलब था, भारत का भी शामिल होना और इसी कारण तीन हजार भारतीय सैनिकों को कांगो में शांति बहाली का टास्क मिल गया। इन्हीं भारतीय जवानों में से एक थे, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया।

कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने हिंदुस्तान से कोसों दूर विदेश की धरती पर ऐसा शौर्य और साहस दिखाया, जिसे इतिहास के पन्नों तक समेटकर नहीं रखा जा सकता है। यह इसलिए कि यह वीरगाथा हर उस हिंदुस्तानी को प्रेरित करती है, जिसमें भारत की रक्षा करने का जुनून और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव होता है।

जन्म 29 नवंबर 1935 को शकरगढ़ (पहले यूनाइटेड पंजाब) के पास जमवाल गांव में हुआ, लेकिन गुरबचन सिंह सलारिया का परिवार बाद में पंजाब के गुरदासपुर जिले के जांगल गांव में जाकर बस गया। गुरबचन सिंह सलारिया ने पैदा होते ही अपने घर में वीरता के कि‍स्‍से सुने, क्योंकि पिता मुंशीराम ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा हुआ करते थे। फिर कैप्टन सलारिया के शानदार सफर के बीज मिलिट्री एजुकेशन की उपजाऊ जमीन पर बोए गए थे।

1946 में बैंगलोर के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अपनी एकेडमिक और मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू करने के बाद वे बाद में जालंधर के किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री कॉलेज (अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, हिमाचल प्रदेश) चले गए। इन सालों में रखी गई नींव ने उनके कैरेक्टर को बनाया और उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया।

इसके बाद, वे खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी के 9वें बैच में शामिल हुए और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। 1957 में, उन्हें मशहूर 1 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला, जो एक इन्फेंट्री रेजिमेंट थी और अपने बहादुर सैनिकों और लड़ाई के कारनामों के शानदार इतिहास के लिए मशहूर थी।

जुलाई 1960 से जून 1964 तक कांगो में संयुक्त राष्ट्र का ऑपरेशन चला, जिसमें कैप्टन सलारिया को सबसे आगे आने का मौका मिला। बेल्जियम की सेना के लौटने के बाद कांगो में हालात बद से बदतर हो चुके थे। विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा था और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि संयुक्त राष्ट्र को शांति बहाली के लिए अपनी सेना उतारनी पड़ी।

कांगो में सिविल वॉर को रोकने और यूएन कमांड के तहत न आने वाले सभी विदेशी मिलिट्री लोगों को हटाने जैसे मकसदों के साथ यह मिशन बहुत जरूरी था। मार्च 1961 में ऑपरेशन के लिए भारत ने 99 इन्फैंट्री ब्रिगेड दी और कैप्टन सलारिया अपनी यूनिट, 3/1 गोरखा राइफल्स के साथ इस टुकड़ी का एक अहम हिस्सा बन गए।

नवंबर 1961 में, सिक्योरिटी काउंसिल ने कांगो में कटंगा के सैनिकों की दुश्मनी भरी हरकतों पर रोक लगाने का फैसला किया। इससे कटंगा के अलगाववादी नेता शोम्बे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना 'यूएन से नफरत' वाला कैंपेन और तेज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि यूएन के लोगों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई।

5 दिसंबर, 1961 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब कैप्टन सलारिया को एक मुश्किल मिशन मिला।

पहला टास्क कटंगा प्रांत में एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के पास बागियों के लगाए रोडब्लॉक हटाने का था। 16 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी को लीड करते हुए, 3 इंच के मोर्टार के सहारे, कैप्टन सलारिया ने दुश्मनों का सामना किया। बागियों की टुकड़ी, जिसमें भारी हथियारों से लैस लोग थे और दो आर्मर्ड कैरियर से लैस थे, एक बड़ा खतरा बन गई थी।

अपने सामने खड़ी मुश्किलों से हारे बिना, कैप्टन सलारिया ने बागियों का सीधे सामना करने का फैसला किया। इसी की बदौलत विद्रोहियों के रोडब्लॉक को तोड़ दिया गया और गोरखाओं ने वहां संयुक्त राष्ट्र का रोडब्लॉक बना दिया।

जब कैप्टन सलारिया ने एक प्लाटून में गोरखा कंपनी के साथ मिलकर रोडब्लॉक को मजबूत करने की कोशिश की, तो उन्हें पुराने एयरफील्ड एरिया में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दुश्मनों ने उनकी सेना पर दाहिने किनारे पर एक डग-इन पोजिशन से भारी ऑटोमैटिक और छोटे हथियारों से हमला किया, जिसे दो आर्मर्ड कारों और 90 आदमियों ने मजबूती से पकड़ रखा था। कैप्टन सलारिया उनकी ज्यादा ताकत और फायर पावर से डरे नहीं।

गोरखाओं ने दुश्मनों पर संगीनों (खंजर), खुखरी और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। गोरखाओं के नारे, 'जय महाकाली, आयो गोरखाली" के साथ जवान जवाब देने के लिए कूद पड़े थे। अपनी रेजिमेंट के नारे 'काफर हुनु भन्दा मर्नु राम्रो' (कायर बनने से मरना बेहतर है) को अपनाते हुए, उन्होंने बेमिसाल हिम्मत के साथ अपने जवानों का नेतृत्व किया।

जबरदस्त लड़ाई में कैप्टन सलारिया और उनके जवानों ने 40 दुश्मनों को मार गिराया और दो बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया। इससे दुश्मन के हौसले पूरी तरह टूट गए, जो संख्या में ज्यादा होने और अच्छी तरह से मजबूत जगहों के बावजूद इधर-उधर भागे। इस वीरता का असर यह था कि विद्रोही, कैप्टन सलारिया और उनकी टीम एलिजाबेथ विले में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर तक पहुंचने में नाकाम रहे। इस तरह कैप्टन सलारिया ने देश से दूर भी तिरंगे की शान बनाए रखी।

हालांकि, इस लड़ाई में कैप्टन सलारिया दुश्मन के ऑटोमैटिक फायर की चपेट में आकर घायल हो गए, लेकिन उन्होंने चोट को नजरअंदाज किया और तब तक लड़ते रहे जब तक कि ज्यादा खून बहने से वे गिर नहीं गए। आखिर में उन्हें वीरगति मिली।

राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कैप्टन सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया।

