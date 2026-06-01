चुनाव में मिली हार के बाद असम कांग्रेस ने आंतरिक मूल्यांकन किया शुरू

गुवाहाटी, 1 जून (आईएएनएस)। असम कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने हालिया चुनावों में अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है। पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से विस्तृत प्रतिक्रिया एकत्रित कर रहे हैं।

असम कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "चुनावी हार के कारणों को समझने और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पार्टी के भीतर फिलहाल चर्चा चल रही है।"

विधायक ने कहा, "चाहे हम हारें या जीतें, समीक्षा और विश्लेषण की हमेशा आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान वास्तव में क्या हुआ, यह समझने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों को भेजा है।"

सिकदर के अनुसार, पर्यवेक्षक कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि चुनाव कैसे आयोजित किए गए और जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों ने कैसा प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा, "वे कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जैसे चुनाव अभियान का प्रबंधन कैसे किया गया, लोगों की क्या उम्मीदें थीं, उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, लोगों ने हमें वोट क्यों दिया या उन्होंने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया।"

सिकदर ने कहा कि पर्यवेक्षक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे और बाद में उन रिपोर्टों पर पार्टी संगठन के भीतर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, "इन चर्चाओं के अंत में पर्यवेक्षक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस पार्टी उन रिपोर्टों के आधार पर चर्चा करेगी और तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि हम चुनाव क्यों हारे।"

कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल, अलग-अलग लोग अलग-अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। इस स्तर पर कुछ भी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। हमें सभी रिपोर्टों और पूरी जानकारी के आने का इंतजार करना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पार्टी नेतृत्व आंतरिक चर्चा करेगा ताकि कमियों की पहचान की जा सके और भविष्य के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

--आईएएनएस

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