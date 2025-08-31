चेन्नई में 1,500 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

चेन्नई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। गणेश उत्सव के समापन के अवसर पर रविवार को चेन्नई के विभिन्न समुद्र तटों पर 1,519 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। प्रतिमा विसर्जन के लिए पट्टिनापक्कम, तिरुवन्मियूर, कासिमेडु और इडैयामडई समुद्र तटों को चिह्नित किया गया है।

चेन्नई निगम की ओर से की गई तैयारियों के तहत विसर्जन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। इसके लिए 18 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पूरे शहर में तैनात किया गया है। अकेले पट्टिनापक्कम बीच पर ही पुलिस के 1,600 जवान सुरक्षा ड्यूटी पर मौजूद हैं।

भक्तों की सुविधा के मद्देनजर इस बार भारी-भरकम क्रेनों की मदद से प्रतिमाओं को सीधे वाहनों से उठाकर समुद्र में उतारा जा रहा है। इसके बाद आयोजकों की मौजूदगी में प्रतिमाओं का शांतिपूर्वक विसर्जन किया जा रहा है। तटरक्षक बल और मछुआरे भी सुरक्षा इंतजाम में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। वहीं, सैकड़ों सफाईकर्मी समुद्र तटों पर तैनात हैं ताकि विसर्जन के दौरान और बाद में स्वच्छता बनी रहे।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान मुरलीधरन ने बताया कि मैं पहली बार गणेश प्रतिमा विसर्जन देखने आया हूं। मेरा बेटा भी पहली बार यह अनुभव कर रहा है। पुलिस ने बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था की है। विसर्जन बेहद शांत और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आम जनता की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

वहीं, पोरुर की मुथुमारी ने बताया कि चेन्नई में रहते हुए मुझे 10 साल हो गए, लेकिन यह पहला मौका है, जब मैं प्रतिमा विसर्जन देखने आई हूं। पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरे तरीके से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट है और सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। बस मेरी यही अपील है कि छोटे बच्चे समुद्र के बहुत पास न जाएं। पुलिसकर्मी बेहद विनम्रता और सतर्कता से जनता की देखभाल कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम