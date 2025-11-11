Bypoll Elections : 7 राज्यों की 8 सीटों पर वोटिंग जारी, तेलंगाना की जुबली हिल्स से 58 उम्मीदवार मैदान में

नई दिल्ली: 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डम्पा और ओडिशा में नुआपाड़ा शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट से 17 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद महमूद अल-मोसावी, पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी, भाजपा ने आगा सैयद मोहसिन मोसवी और आम आदमी पार्टी ने दीबा खान को उम्मीदवार बनाया है। नगरोटा से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम, भाजपा ने देवयानी राणा और आम आदमी पार्टी ने जोगिंदर सिंह को प्रत्याशी बनाया है।

पंजाब में बहुचर्चित तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद तरनतारन विधानसभा सीट खाली हो गई थी।

इस सीट पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने तरनतारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है। भाजपा से हरजीत सिंह संधू, शिरोमणि अकाली दल से सुखविंदर कौर और कांग्रेस से कर्णबीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह सीट मौजूदा विधायक (भाजपा) कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली हुई थी। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन 'भाया' कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है।

झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदाता 13 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, के बीच है। सोमेश चंद्र झामुमो विधायक रामदास सोरेन के बेटे हैं, जिनके निधन के कारण यह उपचुनाव कराना पड़ा।

मिजोरम की डंपा विधानसभा पर 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। मुख्य विपक्षी दल एमएनएफ ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर लालथांगलियाना को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने पार्टी उपाध्यक्ष जॉन रोटलुआंगलियाना को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने लालमिंगथांगा को उम्मीदवार बनाया है। एमएनएफ के निवर्तमान विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद यह उपचुनाव कराना पड़ा था।

ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। प्रमुख उम्मीदवार बीजद की स्नेहांगिनी छुरिया, भाजपा के जय ढोलकिया, कांग्रेस के घासीराम माझी और समाजवादी पार्टी के रमाकांत हाटी हैं। 8 सितंबर को बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद यह उपचुनाव जरूरी हो गया था।

तेलंगाना में जुबली हिल्स उपचुनाव पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। यहां से 58 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने दीपक रेड्डी, कांग्रेस ने नवीन यादव और बीआरएस ने मगंती सुनीता को अपना उम्मीदवार बनाया है।

