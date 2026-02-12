Byculla Lift Fall : मुंबई के भायखला में 18 मंजिला इमारत की लिफ्ट गिरी, पांच घायल, जांच टीम का गठन

मुंबई: मुंबई के भायखला इलाके में बुधवार रात एक रिहायशी इमारत के जय कृपा टावर की लिफ्ट अचानक गिरने से पांच लोग घायल हो गए। घटना रात करीब 10 बजकर 2 मिनट पर हुई, जिससे इमारत में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, लिफ्ट चौथी मंजिल से नीचे आ रही थी, तभी केबल टूटने के कारण वह अचानक नीचे गिर गई। हादसे की सूचना तुरंत सीपी कंट्रोल को दी गई। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड (बीएमसी), स्थानीय पुलिस, बेस्ट, 108 एम्बुलेंस सेवा और बीएमसी वार्ड स्टाफ मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

हादसे में कुल पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जेजे. अस्पताल में कल्पिता पवार (38), यश बलविकर (24) और उषा गुप्ता (56) को उपचार के लिए लाया गया। तीनों का इलाज ओपीडी आधार पर किया गया और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

वहीं, बालाजी अस्पताल में जमुना प्रसाद शिवहरे (50) को भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनकी स्थिति भी स्थिर है। जबकि जसलोक अस्पताल में शिल्पा मोरे (54) का ओपीडी में उपचार किया गया और उनकी हालत भी सामान्य बताई गई है।

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के बाद संबंधित एजेंसियों ने लिफ्ट की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में केबल टूटने को हादसे का कारण बताया जा रहा है। आगे की जांच जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही हमें हादसे की सूचना मिली, तुरंत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ और लिफ्ट कितने दिनों से खराब थी। इसके साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि लिफ्ट की कितने दिनों पहले जांच कराई गई थी।

उन्होंने बताया कि जांच के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है, जो जल्द ही पूरे हादसे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देगी। इसमें जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस