Buldhana Bus Fire Incident : बुलढाणा में चलती बस में लगी भीषण आग, 30 यात्री बाल-बाल बचे

बुलढाणा: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इंदौर से अकोला जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 पर नांदुरा के पास हुई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राइवेट बस इंदौर से अकोला की ओर जा रही थी। सुबह जब बस नांदुरा के पास पहुंची, तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को तत्काल नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बस का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया।

सूचना मिलने के बाद नांदुरा नगर परिषद के अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साई फाउंडेशन के स्वयंसेवक, एम्बुलेंस, और नंदुरा पुलिस स्टेशन के कर्मी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों में मदद की। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस को भारी नुकसान हुआ है। अग्निशमन दल ने प्रथम दृष्टया बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई है। फिलहाल आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, नंदुरा पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

बता दें कि 27 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की एक चलती बस में मानसरोवर आरआईसीओ चौराहे के पास आग लग गई थी। लगभग 60 यात्री समय रहते बस से बाहर निकलने में सफल रहे और कोई हताहत नहीं हुआ था, हालांकि बस आधे घंटे के भीतर पूरी तरह जल गई थी। बस जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से केकड़ी की ओर जा रही थी।

