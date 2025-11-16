Budgam Accident : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में हुई भीषण सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर के सीएम कार्यालय ने रविवार सुबह 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, "मुख्यमंत्री ने बडगाम में हुए दुखद हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कई लोगों की जान जाने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी।"

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सड़क दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "बडगाम में हुए एक दुखद सड़क हादसे में बहुमूल्य लोगों की जान जाने से अत्यंत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात एक गाड़ी और ट्रक की टक्कर में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। दुर्घटना रिंग रोड के उस हिस्से पर हुई जो भारी व्यावसायिक यातायात के लिए जाना जाता है।

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि गाड़ी बडगाम की ओर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रहा एक तेज गति का ट्रक उससे टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि यात्री गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि बडगाम के पलार क्षेत्र में रात करीब 10:30 बजे एक टाटा सूमो वाहन और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई। दुर्घटना के बाद नौ लोगों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से चार को 'मृत' घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पांच अन्य का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

--आईएएनएस