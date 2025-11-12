Budgam Voting : बडगाम और नगरोटा में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न

श्रीनगर/जम्मू: जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। बडगाम में जहां 48 प्रतिशत वोट पड़े, वहीं नगरोटा में 72 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदाता लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंचे।

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक बडगाम में 48 प्रतिशत और नगरोटा में 72 प्रतिशत मतदान हुआ।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों से आंकड़े एकत्रित और संकलित किए जा रहे हैं, इसलिए अंतिम आंकड़ों में मामूली वृद्धि होने की संभावना है।

मतदाता वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बडगाम निर्वाचन क्षेत्र में 1.76 लाख मतदाता हैं, और इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के लिए 173 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

मतदाता 'फेरन' नामक पारंपरिक परिधानों के ऊपर ट्वीड पहने हुए दिखाई दिए।

सुबह की ठंड के बावजूद केंद्रों के बाहर कतारें लगने के साथ ही मतदाता घरों से बाहर निकल आए। जैसे-जैसे दिन गर्म होता गया, बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह बढ़ता गया।

मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त हुआ।

बडगाम में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के आगा सैयद महमूद और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी मुख्य दावेदार हैं।

यहां चुनाव मैदान में अन्य उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आगा सैयद मोहसिन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर अहमद खान, आम आदमी पार्टी (आप) की दीबा खान और निर्दलीय मोहिउद्दीन मुंतजिर शामिल हैं।

बडगाम में उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों में यहां से जीतने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था।

नगरोटा में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान के लिए आए, जहां 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला भाजपा की देवयानी राणा, एनसी की शमीम बेगम और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच है।

भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के 31 अक्टूबर, 2024 को निधन के बाद नगरोटा उपचुनाव कराना पड़ा।

भाजपा ने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी को नगरोटा से मैदान में उतारा है, और 2024 से यह निर्वाचन क्षेत्र भाजपा का गढ़ होने के साथ-साथ, चुनाव प्रचार के दौरान दिवंगत राणा की बेटी के लिए सहानुभूति की लहर भी देखी गई।

नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र में 97,893 मतदाताओं के लिए 150 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बडगाम और नगरोटा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था।

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि सुचारू मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और बडगाम और नगरोटा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मचारी, स्थिर और मोबाइल निगरानी दल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

--आईएएनएस