Gold Smuggling : बीएसएफ ने सीमा पर बांग्लादेशी तस्कर को पकड़ा, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त

नादिया में बीएसएफ ने सोना तस्करी नाकाम की, बिस्कुट संग तस्कर गिरफ्तार
Dec 04, 2025, 03:50 AM
बीएसएफ ने सीमा पर बांग्लादेशी तस्कर को पकड़ा, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जब्त

कोलकाता: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

तस्कर को बीएसएफ के जवानों ने उस समय पकड़ा जब वह घने जलकुंभी के बीच से सोना अंतरराष्ट्रीय सीमा पार ले जाने की कोशिश कर रहा था।

बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 32वीं बटालियन के जवानों को तस्करों द्वारा सोना लेकर सीमा पार करने की कोशिश की सूचना मिली थी। वे तुरंत सतर्क हो गए और सभी संभावित रास्तों पर घात लगाकर हमला कर दिया। शाम करीब 5 बजे टीम के एक सदस्य ने दोनों देशों को अलग करने वाले एक जलाशय में हलचल देखी। करीब से निरीक्षण करने पर दो व्यक्ति घने जलकुंभी का सहारा लेकर भारत में घुसने की कोशिश करते देखे गए।

अधिकारी ने बताया कि चारों ओर अंधेरा छा जाने के बावजूद जवान एक व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब रहे। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर बांग्लादेश की ओर भाग गया। इलाके की गहन तलाशी में कई पैकेट बरामद हुए। इन्हें इकट्ठा करके तस्कर के साथ तुंगी सीमा चौकी ले जाया गया।

पैकेटों में 20 सोने के बिस्कुट पाए गए, जिनका वजन 2,354.73 ग्राम था और जिनकी कीमत 3,05,99,716 रुपए आंकी गई।

पूछताछ के दौरान तस्कर ने खुलासा किया कि वह बांग्लादेश का निवासी है और पिछले कुछ समय से सीमा पार अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसने आगे बताया कि उसे कुछ पैसों के बदले एक व्यक्ति को सोना पहुंचाना था।

उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सोने के साथ संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

बीएसएफ के डीआईजी एनके पांडे ने जवानों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वे सीमा पर सभी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं।

उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 या व्हाट्सएप नंबर 9903472227 पर संदेश या वॉयस नोट के माध्यम से सोने की तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत बीएसएफ के साथ साझा करने की अपील की। ​​विश्वसनीय जानकारी देने पर उचित पुरस्कार दिए जाएंगे और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

